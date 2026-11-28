El presidente José Raúl Mulino al ser consultado este sábado 28 de noviembre sobre las inversiones en materia de seguridad, respondió que ese sector recibe atención permanente por parte de su administración.
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Asimismo, al ser preguntado sobre las asesorías relacionadas con la actividad sísmica, confirmó que el Gobierno está recibiendo apoyo en esa materia.
Mulino señaló que el terremoto ocurrido este viernes 9 de octubre evidenció la necesidad de estar preparados ante este tipo de fenómenos naturales.
“Antes no sabíamos qué podía pasar, hoy sabemos que puede pasar. Y sí que tenemos que estar ojo al Cristo”, manifestó.
El mandatario encabezó los actos oficiales en Boquete en el marco de los 205 años de la independencia de Panamá de España, una de las fechas históricas que se conmemoran durante el mes de noviembre.