El presidente José Raúl Mulino aseguró la mañana de este sábado 28 de noviembre que su administración cumplirá el compromiso de reconstruir las viviendas de las familias afectadas por el terremoto de este viernes 9 de octubre.

Mulino afirmó que los trabajos para recuperar las escuelas también se llevarán adelante, aunque reconoció que estas obras requieren tiempo.

“Tengan fe que no vamos a olvidarnos de esa promesa que hoy garantiza en mi palabra para que cada panameño que perdió su casa la vuelva a tener en pie prontito”, manifestó Mulino.

El mandatario ofreció esas declaraciones durante los actos de conmemoración de los 205 años de independencia de Panamá de España, celebrados en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, donde encabezó las actividades oficiales.

Al ser consultado sobre las noticias que podrían recibir los afectados por el terremoto antes de finalizar el año, el presidente reiteró que las familias recuperarán sus viviendas y que las escuelas dañadas serán reconstruidas.

“Las escuelas serán reconstruidas con el tiempo que toma hacer una escuela”, expresó.

Durante su visita a Boquete, el mandatario también destacó los proyectos de infraestructura que ejecuta el Gobierno en ese distrito, entre ellos la rehabilitación de carreteras, la apertura de nuevos accesos y mejoras en los acueductos.

“Estoy muy contento de ver que le estamos metiendo mucha infraestructura buena y nueva a todo el distrito, no solamente aquí en el centro, sino en las afueras”, señaló.

Mulino mencionó que los trabajos incluyen la terminación de carreteras, la habilitación de nuevos accesos y la reparación de sistemas de agua potable.

“Poco a poco, Boquete va de la mano, progresando y muy bien”, agregó.

Gobierno promete apoyo a productores de Chiriquí

En cuanto a las necesidades de los productores de la provincia de Chiriquí, especialmente en materia de infraestructura vial, Mulino aseguró que su administración mantiene el respaldo al sector agropecuario.

“Estamos para ayudarlos, le estamos metiendo la mano al sector agro, que no pueden tener quejas de mi gobierno”, afirmó.

Agregó que el objetivo es apoyar a los productores para incrementar sus niveles de producción y facilitar las exportaciones.

El terremoto de este 9 de octubre dejó tres fallecidas y 24 personas heridas entre leves y graves. Además de destruir viviendas y comercios destruyó centros escolares en Azuero, Coclé y Veraguas.