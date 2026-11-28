La delegación panameña obtuvo la medalla de bronce por equipos en la categoría UPAG 1 del Sudamericano de Gimnasia Artística, celebrado en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia.
Panamá estuvo representando por un equipo de cinco gimnastas, quienes destacaron desde el comienzo de la competencia internacional.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por International Gymnastics Academy (@iga_panama)
Una publicación compartida por International Gymnastics Academy (@iga_panama)
El equipo panameño estuvo integrado por Khloe Estrella, Marina Moreno, Yvonne Alfaro y Camila Duarte, junto a Lynda Chabot, representante del Club Jump.
Además, el resultado permitió a Panamá ocupar el tercer lugar de la clasificación por equipos en UPAG 1, durante el certamen sudamericano.
La actuación de las gimnastas panameñas refleja el trabajo de preparación y entrenamiento desarrollado para competir en el escenario internacional.