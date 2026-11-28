Panamá celebra este 28 de noviembre su independencia de España, una fecha que llegó varias semanas después de la proclamación independentista de otros países de Centroamérica.
Mientras Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica rompieron con España el 15 de septiembre de 1821, Panamá siguió un proceso distinto debido, en buena parte, a sus vínculos administrativos y comerciales con Sudamérica.
Durante la época colonial, el istmo estuvo relacionado primero con el Virreinato del Perú y posteriormente con el Virreinato de Nueva Granada, que incluía territorios de las actuales Colombia, Venezuela y Ecuador. Además, su posición estratégica lo convirtió en una importante ruta para el comercio español.
Uno de los principales puntos de intercambio fue la Feria de Portobelo, que durante más de un siglo conectó a España con los territorios sudamericanos y convirtió a Panamá en un importante punto de tránsito.
En 1821, mientras los movimientos independentistas avanzaban por América y las fuerzas españolas perdían terreno, el proceso también comenzó a tomar fuerza en el istmo. El 10 de noviembre, Villa de Los Santos proclamó su independencia, un hecho que aceleró la decisión de otras ciudades.
Finalmente, el 28 de noviembre de 1821, Panamá proclamó su independencia de España. El proceso se concretó sin una guerra prolongada y con la salida de las autoridades españolas.
Sin embargo, Panamá no se convirtió entonces en una república independiente. Días después, decidió unirse voluntariamente a la Gran Colombia, proyecto impulsado por Simón Bolívar que incluía los territorios de Colombia, Venezuela y Ecuador.
El istmo permaneció unido a Colombia durante gran parte del siglo XIX, hasta que el 3 de noviembre de 1903 proclamó su separación y nació la República de Panamá.
Así, el 28 de noviembre marca la independencia de Panamá de España, mientras que el 3 de noviembre corresponde a la separación de Colombia.