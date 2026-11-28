Panamá celebra este 28 de noviembre su independencia de España, una fecha que llegó varias semanas después de la proclamación independentista de otros países de Centroamérica.

Mientras Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica rompieron con España el 15 de septiembre de 1821, Panamá siguió un proceso distinto debido, en buena parte, a sus vínculos administrativos y comerciales con Sudamérica.

Durante la época colonial, el istmo estuvo relacionado primero con el Virreinato del Perú y posteriormente con el Virreinato de Nueva Granada, que incluía territorios de las actuales Colombia, Venezuela y Ecuador. Además, su posición estratégica lo convirtió en una importante ruta para el comercio español.

Uno de los principales puntos de intercambio fue la Feria de Portobelo, que durante más de un siglo conectó a España con los territorios sudamericanos y convirtió a Panamá en un importante punto de tránsito.