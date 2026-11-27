El 3 de noviembre de 1903, Panamá obtuvo su Declaración de Independencia. Cada acta es un documento de propósitos, cada manifiesto de independencia es un documento de objetivos; es un documento de fines: nos congregamos, para independizarnos y para luchar por determinados objetivos y los objetivos que se manifiestan en el Acta de Independencia de 1903 son, exactamente, los mismos que encontramos en el Acta de 1821, en el Acta de 1830, de 1831, de 1840, en el Estado Federal, en el Convenio de Colón; es decir, encontramos en este documento, una vocación de libertad, de dignidad nacional. Esa Acta de Independencia contiene el propósito de entender que la lucha de este país es encontrar la plenitud de su destino, la cual se logra cuando este país tenga el control, la dirección de su propio ser, de su propia economía, oportunidad no regateada por nadie de dirigir su propia economía, de explotarla al máximo, de que no nos exploten más, de no ser más nación explotada, dependiente, subdesarrollada, de ser una nación productora, de ser una nación que no tenga la gran tragedia de una economía que no beneficia al pueblo panameño.

Debemos luchar porque todo sea nuestro; porque nuestra riqueza sea nuestra. Sea nuestra a la manera como lo planteara Tupac Amaru, aquel gran dirigente indígena precursor de la independencia de América que da como fundamental explicación de su rebelión la gran cuestión económica, la cuestión de la explotación foránea, al decir: “lucho porque no quiero que se roben más las mieles de nuestros panales”. ¡Que no se roben más la riqueza de mi Nación! Ese deseo de que las mieles de América no las roben más, y que sean mieles para el hombre de América; de que la miel que produce el panal panameño la consuma el hombre panameño, y si nuestra miel es el canal, que el canal lo consuma el hombre panameño. ¿Por qué tiene que ser una miel compartida? ¿Acaso que las mieles que producen los otros panales las compartimos nosotros?

Esa respuesta revolucionaria de Tupac Amaru es de una sencillez propia de aquellos que no buscaban frases para explicar su conducta y que dicen su verdad con claridad para que la entiendan los pueblos: “que no se roben las mieles de nuestros panales”.

Al nacer la República, nació igualmente el Tratado que todos conocemos, que todos hemos condenado, que ha logrado que 62 años de República, se hayan consumido en una lucha incesante del hombre panameño. Ese Tratado nos ha dividido. Algunos han estado de acuerdo con él en muchas épocas, otros no lo estuvieron, y aun en lo que podíamos denominar la etapa de la agonía del Tratado, sigue siendo causa de división por el control que los Estados Unidos tiene sobre sectores económicos poderosos “nacionales” que sencillamente entienden que la mejor manera de consolidar sus intereses económicos es siendo dependientes de los Estados Unidos, soslayando las aspiraciones dignas y legítimas de la Nación panameña. Y este Tratado, de 1903 es la causa del desvelo actual del pueblo panameño. Varias cláusulas han originado grandes humillaciones. El Tratado de 1903 se aprueba en Panamá con un articulado humillante para la Nacionalidad. Entre otros aspectos, los Estados Unidos se comprometen a garantizar nuestra independencia, los Estados Unidos actuarán aquí como si fueran soberanos, los Estados Unidos podrán intervenir en los problemas internos de la República, los Estados Unidos podrán tomar más aguas y tierras de las ya dadas y previstas en el Tratado cuando ellos, y según ellos, así lo estimen conveniente para la defensa, protección y saneamiento del Canal de Panamá. ¡Cláusulas estas humillantes! Se incorpora el plazo de perpetuidad, y, por combatir cada una de estas cláusulas, y por luchar contra ellas, no ha habido ni reposo ni pausa en el pueblo panameño.