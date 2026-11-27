La Asamblea Nacional aprobó cinco proyectos de ley en tercer debate durante su última jornada de sesiones de octubre, el viernes 30. Las iniciativas abarcan temas relacionados con la atención de emergencias, la educación pública, la residencia permanente para profesionales del deporte y el apoyo económico a organizaciones de carnaval. Ahora corresponde completar el trámite ante el Órgano Ejecutivo para determinar su sanción u objeción.

Entre las propuestas aprobadas figura el proyecto de ley 759, que modifica disposiciones de la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública, para facilitar la atención de emergencias catastróficas y la reconstrucción tras un terremoto en Panamá.

La iniciativa recibió aprobación en primer debate el 28 de octubre, pasó por segundo debate el 29 y alcanzó el tercer debate el 30 de octubre. Ese mismo día, según el registro legislativo, fue enviada al Órgano Ejecutivo.

En materia educativa, los diputados aprobaron el proyecto de ley 704, que modifica y adiciona artículos a la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, para establecer la obligatoriedad de los comedores escolares y la entrega de uniformes a estudiantes de escuelas oficiales.

La propuesta, presentada por la diputada Betserai Richards, recibió aprobación en primer debate el 21 de octubre, pasó por segundo debate el 29 y alcanzó el tercer debate el 30 de octubre.

Otro de los proyectos que recibió el respaldo del pleno fue el 511, que modifica la Ley 54 de 2011 para establecer la subcategoría de residente permanente en calidad de profesional del deporte dentro de la categoría de residente permanente. La iniciativa, presentada por varios diputados, también completó su aprobación en tercer debate el último día de sesiones de octubre.

La lista incluye el proyecto de ley 469, que establece un apoyo económico por parte del Estado a las asociaciones y juntas de carnaval o carnavales formalmente constituidas. Esta propuesta, impulsada por varios diputados, también recibió aprobación en tercer debate el 30 de octubre.

Las cuatro iniciativas abordan asuntos distintos, desde la atención de emergencias y los servicios educativos hasta las disposiciones migratorias y el respaldo económico a actividades culturales.

Aunque los proyectos completaron su aprobación en la Asamblea Nacional, ese paso no significa que sus disposiciones ya estén vigentes. El procedimiento constitucional establece que las iniciativas aprobadas pasan al Órgano Ejecutivo para su sanción o devolución con objeciones.

Por tanto, queda pendiente conocer la decisión del Ejecutivo sobre estas propuestas y completar el proceso de promulgación para que puedan convertirse en leyes de la República.