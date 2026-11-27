Imagine amigo lector que usted es un agente de la CIA y que debe realizar una misión ultrapeligrosa en Afganistán. Debe infiltrarse en la frontera Afgano-pakistaní para contactar con un comandante de alto valor para la inteligencia. Sin blindaje, sin apoyo cercano y donde todo puede ser una trampa... en un momento dado, el plan queda al descubierto y un miembro de su equipo desaparece. Usted, deben tomar una decisión crucial: ¿abandona al compañero para salvar a su equipo o, arriesga al equipo para no dejar a nadie atrás?... ¡píenselo un rato!

Si bien en el primer párrafo cambié el típico problema del tren en las vías, esto no cambiará probablemente sea su decisión. ¿Por qué? Desde la neurociencia es un tema fascinante ya que, cuando el córtex prefrontal (la parte racional del cerebro) está bajo una gran presión, suele colapsar y entramos en un modo reactivo, las decisiones se vuelven impulsivas o automáticas.

Cuando usted entrena con técnicas del Mindfulness, donde se centra en su aquí y ahora, no tiene que pensar si abandona o no a su compañero; esa respuesta ya está codificada y tomada. En la antigüedad, en especial en la era Samurai, se le llamaba el código del guerrero. Hoy, en la neurociencia se llama “memoria procedimental de valores”.

El comportamiento humano bajo presión, aunque parezca complejo, busca salidas “fáciles” a problemas imposibles y es nuestra racionalización limitada quien la complica. De hecho, no revela quién queremos ser sino, lo que realmente somos. Y ello, aplica en una misión ficticia de Afganistán o, si debe despedir masivamente a su equipo en el trabajo o, si debe cerrar un negocio por complicaciones con un cliente de larga trayectoria.

¿Cómo detectamos amenazas?, ¿cómo cerramos un negocio?, ¿cómo creemos en una propuesta lucrativa de inversión viniendo de alguien que no conocemos?, ¿cómo gestionamos el miedo?

La memoria procedimental de valores es el sistema implícito de nuestro cerebro que codifica “cómo hacer” sin necesidad del recuerdo consciente. En él se guardan secuencias sensoriales, motoras y patrones autonómicos de defensa, posturas, respiración y frecuencia, movilidad o inmovilidad en momentos de peligro, cambios de tono de voz o movimientos represivos, defensivos, instintivos o neutros.

¿Quiere sorprenderse? Desde 1923 ya se realizaban distinciones entre la memoria explícita y la memoria implícita y, en los años 70, los primeros trabajos con inteligencia artificial ya habían diferenciado los conocimientos procedimentales y los declarativos o automáticos.

La adquisición de habilidades en la memoria procedimental de valores requiere práctica. No obstante, la simple repetición de una tarea no nos asegura la adquisición de ciertas habilidades de reacción. También influyen nuestros valores, nuestro entorno, nuestra educación y conocimientos de cultura general.

¿Qué es una destreza? cuando una conducta cambia como resultado de la experiencia o práctica. También se le llama aprendizaje y, no es un fenómeno observable directamente sino a través del tiempo y del espacio.

El modelo de procesamiento de la información, que incluye el concepto de “experiencia”, propone que las habilidades se desarrollan mediante la interacción de cuatro componentes centrales del procesamiento de la información. Estos componentes son: a) la velocidad de procesamiento (la velocidad en que la información es procesada por el cerebro); b) Amplitud de los conocimientos declarativos (la cantidad de información sobre hechos almacenada por el individuo); c) Amplitud de las habilidades procedimentales (la capacidad para ejecutar la habilidad); y d) la capacidad de procesamiento (sinónimo de la memoria de trabajo).

Y le cuento algo amigo lector, todo lo que leyó, que ¡sí! es muy científico, nuestro cerebro lo realiza en fracciones de segundos para poder tomar una decisión bajo presión.

Está bien establecido que, con la práctica constante, las habilidades aprendidas se ejecutan automáticamente, se controlan en tiempo real por la memoria procedimental, requieren muy poca atención y funcionan al margen de los mecanismos de la memoria de trabajo. No obstante, en ciertas ocasiones, incluso las personas más experimentadas y hábiles, fracasan bajo condiciones de estrés. A este fenómeno se le conoce como estados de shock, y supone una interesante excepción a la regla general que dice que las habilidades bien desarrolladas nos hacen seres resistentes y pensantes racionales ante condiciones extremas.

¿Le doy un ejemplo reciente? Cuando le disparan en la oreja a Trump y este queda bajo una montaña de agentes del servicio secreto que lo protegen de los otros disparos, al sentirse atrapado, sangrando y en peligro, al ser levantado del suelo por su equipo, este preguntaba por su zapato... usted dirá ¿quién en su sano juicio está preocupado por un zapato cuando, el primer instinto debería ser salvar mi vida?... ¡eso es estar en shock!

Le pongo otro ejemplo: Un cirujano está en medio de un procedimiento delicado en una operación de corazón abierto y, el paciente comienza a mostrar una arritmia, automáticamente el doctor procederá a tomar el corazón con sus manos y dará masajes cardiacos mientras está indicando a su equipo qué hacer. Eso, es la memoria procedimental de valores en vivo y a todo color.

Su hijo cae de la bicicleta y se abre la cabeza, hay sangre por todos lados, automáticamente, entre su miedo, también habrá raciocinio y procederá a poner su mano directa en la frente para hacer presión a la herida. Su memoria procedimental entró a tomar el control de sus emociones y la guio para saber qué hacer.

Si bien la ciencia no termina de entender el cómo, ya sabe el por qué y ello, se llama instinto de supervivencia o memoria procedimental de valores y ella, es tan amplia que aplica para reconocer peligros, alertarnos en momentos menos esperados, nos ayuda a crear relaciones humanas, nos ayuda a conocer nuevas personas o experiencias, nos invita a probar comidas exóticas o desconocidas por nuestro paladar porque, de no hacer todo lo anterior descrito, no tuviéramos memoria procedimental ni supiéramos reaccionar al acto ante el entorno que nos rodea.

Cierro con este pensamiento de Albert Einstein: “La mente es el límite. En cuanto puedes imaginarlo, la mente puede hacerlo. Si dices que puedes, estás en lo correcto, si dices que no puedes, también”.