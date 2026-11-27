24 horas después de regresar a suelo patrio, la Miss Panamá 2026, Gabriela Lineth González del Valle, aseguró en una entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá que la experiencia de participar en la septuagésima edición de Miss Universo, celebrado en San Juan (Puerto Rico), significó un antes y un después en su vida. “Cada vez que abro mi teléfono veo la cantidad de gente y el auge que tiene Panamá con mi participación y con la clasificación que, gracias a Dios, logramos. Eso es lo que, a pesar del cansancio, me mantiene con esta sonrisa en el rostro. Estoy muy feliz de tener a mi país orgulloso”, recordó. Y no es para menos, ya que logró ubicarse entre las 30 semifinalistas de Miss Universo. Estudiante de medicina y oriunda de la provincia de Chiriquí, González del Valle sintió que su vida cambió en un 200%. Aseguró que experimenta una sensación inexplicable, similar a la que se siente cuando ‘se vuelve a nacer’. “Siento que soy una chica completamente diferente a la que, por ejemplo, va a decir ‘Feliz Año Nuevo’ este año. Somos dos personas que, si se ven, ni se conocen. Estoy muy feliz y agradecida, no solo con la vida, con Dios y con el universo, sino también con mi familia y con todo lo que te puedas imaginar. Sin duda, esto no solo me desarrolló como candidata para representar a mi país, sino también como mujer. Me siento de una manera espectacular. Esta experiencia me ha permitido descubrirme a mí misma y desarrollar partes de mi personalidad, de mi ser y de mi confianza que antes no conocía”, expresó. Aunque su periodo de preparación constó de tan solo dos meses, a diferencia del resto de sus compañeras de concurso, que tuvieron entre ocho y diez meses de entrenamiento, dijo estar totalmente agradecida por la orientación que recibió en diversos ámbitos, como la proyección en la pasarela, la oratoria y la alimentación. También recibió consejos de maestros como el preparador de reinas Luis Arguinzones y de la figura más importante de su vida: su madre, Aeleen del Valle, quien siempre le dio palabras de aliento para que no decayera, incluso en los momentos más complejos y difíciles.

“Le decía: ‘Mamá, no puedo más, no aguanto la presión, no aguanto los tacones, no aguanto nada’. Mi mamá me llamaba todos los días y me decía: ‘Hija, recuerda el propósito, recuerda por qué estás ahí. Sé que es difícil y cansado, pero, como te dije, es una experiencia que se vive una sola vez en la vida. Disfrútala al 100 %. Te has preparado muy bien. Lo diste todo antes de estar allá. No te dejes caer, que esto ya es cuestión de días y tú lo vas a lograr. Eres joven, tienes energía, tú puedes, tú puedes, tú puedes’”, relató sobre las palabras de su madre, quien es coach energética. Los consejos de su madre no fueron su único soporte ante las dificultades. También destacó la importancia de las herramientas energéticas, que consisten en la gestión, el desbloqueo y el equilibrio de los niveles de energía física, mental, emocional y espiritual.

“También me ha ayudado la conexión con Dios todas las noches y todas las mañanas. Yo le decía a Diosito: ‘Diosito, solo tú sabes por qué me tienes aquí parada. Esto debe tener algún propósito y tienes que darme las fuerzas para poder lograrlo, porque nadie más me las va a dar’”, añadió. Y es que, como dijo en sus historias de Instagram, lo dio todo durante su participación en el concurso. Miss Panamá hizo esta afirmación tras mostrar que uno de sus talones estaba ensangrentado, una imagen que evidenció el esfuerzo que hizo sobre el escenario, donde lució distintos pares de tacones durante las actividades celebradas en San Juan.

“Tengo los pies vueltos una etcétera, pero me ven en mis tacones como si nada. Fueron casi 20 días usando tacones durante todo el día. Te puedo decir la verdad: no llevé ninguna sandalia, ni zapatos planos, ni chancletas. Solamente llevé tacones, de plataforma o stilettos. No tenía otra opción. Aunque estuviera cansada, era ponerme la plataforma blanca, amarilla, verde, rosada o nude. No tuve otra alternativa que usar tacones. Es una experiencia maravillosa que, para las personas que la ven desde afuera, puede parecer muy difícil y agotadora. Sin embargo, cuando estás ahí, rodeada de muchísimas chicas que están en la misma sintonía que tú, realmente no te sientes extraña ni piensas: ‘Dios mío, ¿qué me están haciendo?’. Entiendes el propósito y hacia dónde te diriges con esta experiencia. Yo me sentía cansada y pensaba: ‘Dios mío, esto es una locura’. Sin embargo, todas estábamos dentro de esa misma locura y, a pesar de las dificultades, logramos salir adelante”, relató.

Esa sororidad entre compañeras les permitió sobrellevar el estrés característico de una competencia que exige darlo todo para destacar. Para enfrentar los obstáculos, Miss Panamá apeló al humor, con el fin de no caer en las quejas ni en las preocupaciones. Para González del Valle, la experiencia de participar en Miss Universo también le brindó la posibilidad de conocer amigas, como la Miss Venezuela, Clara Vegas Goetz, quien la invitó a pasar unas vacaciones con ella en Isla Margarita. Otra de las amistades entrañables que cultivó durante el certamen fue la de Miss Honduras, Luisa Pineda.

“Me llevé muy bien con las chicas porque soy bastante sociable y, como les comenté, estaba tratando de disfrutar este proceso al máximo. Era una oportunidad única para conocer mujeres de aproximadamente 120 países y quería conversar con todas. Recuerdo que apenas llegué hablaba con Japón, con Corea, con candidatas de África, de Asia, de América, con las latinas y con las estadounidenses. Logré conversar y conectar muy bien con todas. Creo que eso es algo que también me llevo, más allá de la competencia: conocer personas de diferentes culturas es una experiencia sumamente increíble”, manifestó.

Por su parte, el director de Miss Universo Panamá, César Anel Rodríguez, afirmó que siempre se buscó presentar a Miss Panamá como una persona auténtica, en todos los sentidos. “Gabriela es la primera Miss Panamá que envío a Miss Universo sin un solo retoque estético en ninguna parte del cuerpo. No estoy en contra de los retoques estéticos; al contrario, estoy a favor. Incluso quería hacerle algunos, y ella lo sabe, pero al final no hizo falta”, explicó.