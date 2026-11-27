¿Diálogo neutro para decidir el futuro del proyecto Cobre Panamá o lobby para su reapertura? Este es el debate que se plantea en diferentes entornos ante la contratación gubernamental de la empresa australiana Spektrum como garante de la participación ciudadana respecto a la mina. La compañía, presentada por una comisión interministerial, será la “primera garante” de que se cumplan los principios de transparencia establecidos en el Acuerdo de Escazú, adoptado por Panamá, dijo el ministro de Ambiente Juan Carlos Navarro, este jueves. En este sentido, el incumplimiento del Acuerdo de Escazú es uno de los argumentos que recoge el segundo fallo de inconstitucionalidad, de 2023, contra el contrato entre el Estado y Minera Panamá, S.A., subsidiaria de First Quantum Minerals Ltd., que opera la mina Cobre Panamá, en la provincia de Colón. “Estamos pidiendo que nos ayuden a escuchar todas las voces, la primera garantía es Spektrum, garantía de que aquí haya un verdadero diálogo transparente del cual todos los panameños podamos sentirnos orgullosos”, prometió Navarro. Esta empresa, fundada por Katherine Teh, tiene más de 30 años de experiencia en procesos de participación y diálogo comunitario, añadió el funcionario. La compañía fue contratada a través del bufete estadounidense Hughes Hubbard & Reed LLP.

Precisamente, el Estado contrató de manera directa a los bufetes estadounidenses Cleary Gottlieb y Hughes Hubbard & Reed LLP por un monto conjunto de $28,9 millones para analizar los fallos de inconstitucionalidad y la ley de moratoria minera mediante dos resoluciones de gabinete del mes pasado, según la Gaceta Oficial. Esto es independiente del monto que Panamá paga a Hughes Hubbard & Reed LLP por los arbitrajes relacionados con la mina $16,6 millones. La compañía fue “creada específicamente para reducir los riesgos de las cadenas de valor de los minerales críticos a través de la legitimidad”, cita su portal. Esta “legitimidad se considera una infraestructura de desarrollo que permite que las autorizaciones, la inversión y el procesamiento avancen más rápido, de forma conjunta”, añade.

De igual manera, un informe publicado por Spektrum con fecha de mayo pasado analizó a Cobre Panamá y detalló el mecanismo de activación. El archivo, publicado en internet, cita las protestas, la auditoría ambiental con miras a la reanudación de las operaciones y expone que, si el proceso se lleva de manera “ilegítima”, las consecuencias serían una tercera crisis constitucional.

“La empresa busca garantizar la participación, pero con un enfoque a favor de la minería”, dijo el exdiputado independiente Juan Diego Vásquez a este diario. Añadió que “está bien que haya panameños a favor de la minería, pero no que el gobierno, con plata de todos, parezca inducir a la población en alguna dirección en vez de crear espacios objetivos de información y participación”.

Mientras que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, fue reiterativo en el proceso de consulta planteado por el gobierno: “Es importante recalcar que no se tomará ninguna... absolutamente ninguna decisión, sin haber agotado el proceso completo de consulta de participación ciudadana”.

“La contratación exprés no parece que fuera para una consulta sino un proceso de legitimación”, criticó el doctor en Derecho Internacional y Derechos Humanos, Carlos Bichet Nicoletti. El Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), organización que representó al país como negociador del Acuerdo de Escazú, le solicitó al gobierno que deje de usar el tratado de forma “decorativa”. Como ejemplo de incumplimiento a la ley Escazú, Lilian Guevara, su directora ejecutiva citó que la primera consulta sobre los términos de referencia de la auditoría ambiental al proyecto minero fue desmejorada sin explicaciones. Además, para evidenciar que el gobierno tiene un “compromiso ficticio” con el Acuerdo de Escazú, señaló que, aunque en enero de este año el Ministerio de Ambiente aprobó la hoja de ruta para su implementación, ni una sola de las “acciones prioritarias” ha sido cumplida. El Acuerdo de Escazú no bloquea el desarrollo de ninguna actividad y la empresa “se alinea” con quien la contrata, aclaró el abogado de derecho ambiental e investigador de delitos ambientales en la Amazonía, César Ipenza.

Para dar mayores garantías de cumplimiento, Ipenza, también docente, recomendó invitar como observadores a la Secretaría del Acuerdo que está a cargo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).