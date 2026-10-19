Panamá contrata firma legal por $16.6 millones para arbitrajes mineros

El Consejo de Gabinete aprobó tres resoluciones que avalan contrataciones por procedimiento excepcional entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la firma internacional Hughes Hubbard & Reed LLP, por un monto máximo sumado de $16,611,188.16, para ejercer la defensa y asesoría jurídica externa de la República de Panamá en litigios arbitrales de inversión interpuestos por corporaciones vinculadas a la explotación minera.

Las contrataciones, oficializadas en la Gaceta Oficial Digital N° 30637-F mediante las resoluciones de Gabinete N° 105, 106 y 107 aprobadas el 29 de septiembre de 2026, corresponden a los procesos registrados bajo el reglamento del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

En el primer proceso, correspondiente a la demanda promovida por First Quantum Minerals, Ltd. (Caso CIADI No. ARB/25/18), la Resolución N° 107 aprueba un contrato por honorarios de hasta $5,744,981.38. Hughes Hubbard & Reed LLP asumió la representación del Estado en este caso el 3 de marzo de 2025, relevando al equipo integrado previamente por Sullivan & Cromwell LLP y Morgan & Morgan.

Lo publicado en la Gaceta Oficial contradice lo comunicado por la propia multinacional el 31 de marzo de 2025, cuando First Quantum Minerals anunció públicamente un acuerdo con la defensa panameña para suspender sus procedimientos arbitrales ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá, reafirmando una supuesta disposición al diálogo.

Por su parte, la Resolución N° 106 autoriza el procedimiento excepcional para la representación estatal frente a la pretensión arbitral de Franco-Nevada Corporation (Caso CIADI No. ARB/24/26), por un monto máximo en honorarios de $5,749,578.81. En esta causa, iniciada a mediados de 2024, la representación previa estuvo a cargo de Debevoise & Plimpton y Fábrega Molino, habiendo asumido la nueva firma la defensa desde el 22 de mayo de 2025.

El tercer contrato, formalizado en la Resolución N° 105 por un tope de $5,116,627.97, corresponde al arbitraje promovido por Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corporation (KOMIR) (Caso CIADI No. ARB/25/20). La firma seleccionada asumió funciones el 8 de abril de 2025 en sustitución de la representación inicial.

De acuerdo con las resoluciones suscritas por el Gabinete, los tres contratos contemplan compromisos multianuales respaldados por partidas presupuestarias del MEF para la vigencia fiscal 2026, con cargo a ser incluidos en presupuestos subsiguientes debido a que los procesos no cuentan con una fecha fija de culminación. Asimismo, los importes fijados corresponden de manera exclusiva a honorarios profesionales, por lo que los gastos de proceso deberán ser reembolsados de forma independiente por el MEF en caso de ser cubiertos por la firma contratista.