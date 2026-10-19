Oposición venezolana ratifica a María Corina Machado como líder

La oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria presentó un “Gran Acuerdo Nacional” que ratifica como su líder política a la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien reside exiliada en Panamá. El anuncio se dio de forma paralela a las negociaciones que un sector de la oposición adelanta en Caracas con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, proceso del cual Machado fue excluida.

Durante un acto celebrado en la capital venezolana, representantes de las organizaciones políticas firmaron un documento de 14 propuestas orientadas a la redemocratización del país y al establecimiento de una hoja de ruta para la celebración de elecciones generales, aunque el texto omitió fijar una fecha concreta para la convocatoria a las urnas.

Machado participó en el encuentro de manera virtual desde Panamá. En su intervención, defendió la iniciativa política como una herramienta clave para la reestructuración del Estado. “Vamos a avanzar ahora en una de las iniciativas para mí más poderosas, más potentes, más necesarias y que serán reconocidas por el mundo, que es nuestro gran acuerdo para la reconstrucción de la República”, planteó la dirigente política.

El acuerdo de la Plataforma Unitaria solicitó la liberación total de los presos políticos, el retorno de las personas en el exilio, la restitución de derechos a organizaciones políticas canceladas y el cese de las inhabilitaciones administrativas. Asimismo, planteó la necesidad de concretar negociaciones efectivas que conduzcan a elecciones libres y verificables. Por su parte, la agrupación Vente Venezuela, liderada por Machado, propuso formalmente que los comicios se realicen en 2027.

La ratificación del liderazgo de Machado ocurre en un escenario diplomático complejo. En Caracas se desarrolla la tercera ronda de diálogo entre el oficialismo y una delegación opositora encabezada por Dinorah Figuera, bajo el auspicio de Estados Unidos. Machado no formó parte de la lista de invitados a estas conversaciones, aunque manifestó que no intervendrá para frenar el proceso.

Machado permanece fuera de Venezuela desde 2025, cuando abandonó el país para recibir el Premio Nobel de la Paz. Según voceros de su partido, la dirigencia intentó coordinar su regreso al territorio venezolano en al menos siete ocasiones, sin concretar el retorno por impedimentos de las autoridades locales.

A pesar de las tensiones respecto a las negociaciones actuales, Machado reiteró sus valoraciones sobre la intervención internacional realizada a inicios de año. “Siempre he estado agradecida al Presidente de los Estados Unidos por abrir una puerta para avanzar hacia la libertad, hacia la democracia y hacia la verdadera soberanía”, destacó al referirse a las acciones estadounidenses del pasado 3 de enero que derivaron en la captura de Nicolás Maduro.