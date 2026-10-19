Santeños de San Miguelito suspenden desfiles del 10 de noviembre y organizan caravana solidaria a Los Santos

La Asociación Cívica de Santeños residentes en San Miguelito anunció la suspensión definitiva de los desfiles y actividades folklóricas previstas para el próximo 10 de noviembre, en conmemoración del primer grito de independencia de La Villa de Los Santos.

En su lugar, realizará una caravana para llevar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre y sus réplicas.

La decisión fue comunicada el 20 de octubre por Jorge Aquiles Domínguez Barahona, presidente de la organización, quien explicó que la medida responde a la necesidad de priorizar la seguridad y el bienestar colectivo, así como expresar solidaridad con las familias afectadas, especialmente con los residentes de la provincia de Los Santos.

“Hoy, nuestro mejor homenaje a la patria será tender la mano a quienes lo necesitan”, señala el comunicado, que plantea convertir los esfuerzos destinados tradicionalmente a los desfiles en apoyo para las comunidades que atraviesan dificultades.