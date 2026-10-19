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Santeños de San Miguelito suspenden desfiles del 10 de noviembre y organizan caravana solidaria a Los Santos

La asociación indicó que la suspensión de las actividades festivas no representa un abandono de las tradiciones.
La asociación indicó que la suspensión de las actividades festivas no representa un abandono de las tradiciones. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 19/10/2026 17:20
La Asociación Cívica de Santeños Residentes en San Miguelito canceló definitivamente sus actividades festivas el 10 de noviembre

La Asociación Cívica de Santeños residentes en San Miguelito anunció la suspensión definitiva de los desfiles y actividades folklóricas previstas para el próximo 10 de noviembre, en conmemoración del primer grito de independencia de La Villa de Los Santos.

En su lugar, realizará una caravana para llevar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre y sus réplicas.

La decisión fue comunicada el 20 de octubre por Jorge Aquiles Domínguez Barahona, presidente de la organización, quien explicó que la medida responde a la necesidad de priorizar la seguridad y el bienestar colectivo, así como expresar solidaridad con las familias afectadas, especialmente con los residentes de la provincia de Los Santos.

“Hoy, nuestro mejor homenaje a la patria será tender la mano a quienes lo necesitan”, señala el comunicado, que plantea convertir los esfuerzos destinados tradicionalmente a los desfiles en apoyo para las comunidades que atraviesan dificultades.

Caravana de la Solidaridad Santeña

Como parte de la iniciativa “Un solo corazón, una sola tierra: Gran Caravana de la Solidaridad Santeña”, la asociación convocó a empresas, instituciones, comercios, familias y ciudadanos de todo el país a donar productos de primera necesidad.

Entre los artículos solicitados figuran alimentos, agua potable, carpas, catres, productos de higiene personal, ropa en buen estado, insumos médicos y otros suministros esenciales para atender a las comunidades afectadas.

La caravana partirá el 10 de noviembre hacia la provincia de Los Santos. La convocatoria también incluye a organizaciones cívicas de santeños de Juan Díaz, La Chorrera, Nuevo Chorrillo, Gatuncillo de Colón y Capira, con las que se busca coordinar esfuerzos para llevar las donaciones.

Tradición y solidaridad

La asociación indicó que la suspensión de las actividades festivas no representa un abandono de las tradiciones, sino una forma de honrar la identidad santeña mediante el apoyo a quienes necesitan ayuda.

“Las tradiciones no pierden su grandeza cuando dejamos de desfilar; se engrandecen cuando las convertimos en solidaridad”, expresa el comunicado.

La organización concluyó su mensaje con un llamado a la unión de los santeños y del país para respaldar a las comunidades afectadas por el sismo.

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