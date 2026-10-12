Suspenden festividades y desfiles cívicos tras terremoto en Panamá

Las cancelaciones incluyen festivales tradicionales, desfiles cívicos y actividades culturales en distintos distritos del país, como medida de solidaridad con las familias afectadas por los recientes sismos. Tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado en Panamá el viernes 9 de octubre de 2026, distintas autoridades municipales y comités organizadores han anunciado la suspensión de festividades y actividades programadas para los próximos días, en solidaridad con las familias afectadas por los movimientos sísmicos.

Natá, Antón y La Pintada suspenden sus festividades

Entre las actividades suspendidas figura el concurso de bandas organizado por la Lotería Nacional de Beneficencia, que estaba previsto para este domingo 18 de octubre y que permanecerá cancelado hasta nuevo aviso. Asimismo, el Municipio de Natá informó sobre la suspensión de las actividades festivas previstas para este fin de semana, así como de los desfiles cívicos programados para el próximo 5 de noviembre.

En tanto, el comité organizador del Festival del Toro Guapo de Antón anunció la suspensión de la celebración, que estaba programada del 15 al 20 de octubre de 2026. La decisión fue adoptada como muestra de solidaridad y empatía con las familias afectadas por los recientes sismos en la región.

A estas cancelaciones se suma el anuncio del Municipio de La Pintada, que suspendió las actividades conmemorativas por los 178 años de fundación del distrito, así como el Festival Nacional del Sombrero Pinta’o, una de las celebraciones culturales representativas de esta comunidad.

Por su parte, el Marisco Montijano también comunicó a la comunidad la suspensión de sus actividades hasta nuevo aviso.