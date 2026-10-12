Acodeco detecta 57 mil anomalías y productos vencidos lideran faltas

Un balance oficial de las verificaciones realizadas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) entre enero y septiembre de 2026 reveló que la venta de mercancía expirada constituye la principal infracción comercial en Panamá, con un impacto desproporcionado en las provincias del interior.

Durante los primeros nueve meses del año, las inspecciones en comercios en el territorio nacional sumaron 57,014 irregularidades. De ese total, 47,986 casos —correspondientes al 84.2 %— fueron por productos vencidos puestos a disposición del público.

Las estadísticas del Departamento de Verificación exponen una marcada concentración geográfica del problema. La provincia de Veraguas encabeza el registro nacional con 12,914 anomalías (22.7 % del total país), de las cuales 12,045 responden a mercancía caducada. En segundo lugar se ubica Los Santos, con 9,477 irregularidades (9,069 vencidos), seguida por Bocas del Toro, con 7,912 hallazgos (6,190 vencidos), y Coclé, con 7,574 (5,033 vencidos).

En conjunto, Veraguas, Los Santos y Bocas del Toro sumaron 27,304 productos expirados, cifra que supera el 56 % de todos los hallazgos de este tipo registrados en el territorio nacional.

En el resto del país, los reportes de anomalías se distribuyeron en Herrera (4,190), Panamá Este (3,075), Colón (2,964), Panamá Oeste (2,722), la sede central de la entidad (2,602), Chiriquí (1,912), Panamá Norte (906) y Darién (766).

Aparte de la expiración de mercancía, la institución contabilizó otras faltas recurrentes en los agentes económicos: 3,109 casos por falta de precio a la vista (5.5 %); 2,121 por venta de productos deteriorados (3.7 %); 1,843 por falta de fecha de vencimiento (3.2 %); y 946 por presencia de doble precio (1.7 %). Asimismo, se detectaron 465 productos con fechas no clarificadas y 56 anomalías ligadas al uso indebido del tanque de gas de 25 libras.

El informe también evidenció desacatos a leyes de amparo social. Un total de 151 establecimientos incumplió con la aplicación de los descuentos para jubilados, pensionados y tercera edad estipulados en la Ley 6 de 1987. Adicionalmente, 97 locales carecían de la letrería obligatoria sobre esta normativa y 28 no mantenían los avisos correspondientes a los derechos de las personas con discapacidad (Ley 134 de 2013).

Completaron el listado 28 faltas sobre información comercial, 21 casos por omisión en la entrega de comprobantes de pago, 13 ventas atadas y 10 anomalías por publicidad engañosa.

Frente a estos resultados, la entidad recordó a los comerciantes su obligación legal de retirar a tiempo la mercancía vencida y recomendó a los consumidores comprobar las fechas de expiración antes de efectuar el pago.

La entidad recordó a través de la nota de prensa que los operativos de fiscalización se mantendrán en los establecimientos comerciales del país.