Riesgo en Tocumen: Unpac exige control inmediato de fauna silvestre en el aeropuerto

La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (Unpac) solicitó a la gerencia del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. la aplicación inmediata de medidas preventivas y correctivas frente al aumento de aves en las inmediaciones de las pistas de aterrizaje y calles de rodaje, en el marco de la temporada migratoria.

Mediante una nota formal dirigida al gerente general de la terminal, José Antonio Ruiz Blanco, la organización de pilotos recordó que desde 2025 presentó comunicaciones donde manifestó preocupación por el incremento de incidencias relacionadas con la presencia de fauna silvestre alrededor del aeropuerto.

En la misiva, remitida el 2 de septiembre de 2026 y recibida por la Gerencia General el 10 de septiembre, el gremio indicó que la temporada migratoria representa una condición previsible que exige una respuesta anticipada, coordinada y constante por parte de las autoridades aeroportuarias.

El documento, firmado por la secretaria general de Unpac, capitana Irma Velásquez M., señala deficiencias operativas específicas que atraen distintas especies a las áreas de movimiento. Entre los puntos críticos planteados figura la presencia de drenajes deficientes, charcos y acumulaciones de agua cerca de las pistas, así como la falta de retiro oportuno de hierba cortada, basura y desperdicios que atraen insectos, roedores y gallinazos.