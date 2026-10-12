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Riesgo en Tocumen: Unpac exige control inmediato de fauna silvestre en el aeropuerto

Los pilotos comerciales piden reforzar el equipo para la dispersión de aves.
Los pilotos comerciales piden reforzar el equipo para la dispersión de aves. Cedida | Unpac
Charcos y basura acumulada en las pistas incrementan el peligro aviario.
Charcos y basura acumulada en las pistas incrementan el peligro aviario. Cedida | Unpac
La Unpac solicitó control inmediato de la vegetación en los predios del aeropuerto.
La Unpac solicitó control inmediato de la vegetación en los predios del aeropuerto. Cedida | Unpac
Por
Mileika Lasso
  • 12/10/2026 16:50
Capitanes comerciales reiteran que desde 2025, el gremio advirtió que la basura, vegetación alta y agua estancada en los alrededores de las pistas aumentan la presencia de gallinazos y otras especies en la terminal

La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (Unpac) solicitó a la gerencia del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. la aplicación inmediata de medidas preventivas y correctivas frente al aumento de aves en las inmediaciones de las pistas de aterrizaje y calles de rodaje, en el marco de la temporada migratoria.

Mediante una nota formal dirigida al gerente general de la terminal, José Antonio Ruiz Blanco, la organización de pilotos recordó que desde 2025 presentó comunicaciones donde manifestó preocupación por el incremento de incidencias relacionadas con la presencia de fauna silvestre alrededor del aeropuerto.

En la misiva, remitida el 2 de septiembre de 2026 y recibida por la Gerencia General el 10 de septiembre, el gremio indicó que la temporada migratoria representa una condición previsible que exige una respuesta anticipada, coordinada y constante por parte de las autoridades aeroportuarias.

El documento, firmado por la secretaria general de Unpac, capitana Irma Velásquez M., señala deficiencias operativas específicas que atraen distintas especies a las áreas de movimiento. Entre los puntos críticos planteados figura la presencia de drenajes deficientes, charcos y acumulaciones de agua cerca de las pistas, así como la falta de retiro oportuno de hierba cortada, basura y desperdicios que atraen insectos, roedores y gallinazos.

El gremio recomendó garantizar la disponibilidad continua de personal capacitado, vehículos y equipos para las tareas de dispersión de fauna, además de mantener el corte de vegetación a una altura técnica adecuada para evitar la permanencia de garzas, teros y otras aves.

A través de la nota, Unpac sugirió reforzar la coordinación entre las áreas internas de Gestión de Fauna, Operaciones, Mantenimiento y Seguridad Operacional, e informar de manera permanente sobre cualquier incremento significativo del peligro aviario al Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional y al Runway Safety Team.

La organización sostuvo que la aplicación oportuna de estas medidas busca prevenir daños en las aeronaves, interrupciones en la operativa del aeropuerto y situaciones que comprometan la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones y el personal en tierra.

La carta gremial dirigida a la Gerencia General de Tocumen ingresó en septiembre de 2026.
La carta gremial dirigida a la Gerencia General de Tocumen ingresó en septiembre de 2026. Cedida | Unpac
La carta gremial dirigida a la Gerencia General de Tocumen ingresó en septiembre de 2026.
La carta gremial dirigida a la Gerencia General de Tocumen ingresó en septiembre de 2026. Cedida | Unpac
La carta gremial dirigida a la Gerencia General de Tocumen ingresó en septiembre de 2026.
La carta gremial dirigida a la Gerencia General de Tocumen ingresó en septiembre de 2026. Cedida | Unpac
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