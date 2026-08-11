UNPAC y la Universidad de Panamá gradúan a la primera promoción de docentes aeronáuticos

Un grupo de 50 pilotos aéreos culminó el Diplomado en Docencia Superior para Aeronáutica, una iniciativa conjunta entre la Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC) y la Universidad de Panamá (UP). El programa busca profesionalizar la enseñanza en el sector aeronáutico y elevar los estándares de seguridad operacional en el país. El diplomado contó con una duración de 200 horas académicas distribuidas en seis meses. La formación estuvo a cargo del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE), adscrito a la Vicerrectoría de Extensión de la casa de estudios superiores. Esta capacitación responde a la necesidad de sustituir el modelo tradicional de enseñanza en la aviación, donde la instrucción dependía principalmente de la experiencia acumulada por el piloto, sin incorporar metodologías pedagógicas estructuradas.

Transformación de la instrucción aérea

La secretaria general de la UNPAC, capitana Ilma Velázquez, confirmó que se trata de la primera serie graduada en esta especialidad. Explicó que el programa dota a los aviadores de herramientas para transmitir conocimientos de forma clara, sólida y formalizada. “El piloto usualmente acompañaba esta formación solamente de la experiencia. Hoy en día, gracias a este diplomado, podemos adquirir nuevas herramientas que nos ayuden a mejorar nuestro sistema de formación y que eso se traduce en seguridad operacional para todas las clases”, sostuvo Velázquez. El plan de estudios contempló cinco áreas de enseñanza: Fundamentos de la Docencia, Planificación Didáctica, Métodos y Técnicas de Enseñanza, Recursos Didácticos y Evaluación de los Aprendizajes. Las asignaturas incluyeron talleres, foros, estudios de caso y el uso de herramientas tecnológicas orientadas a la toma de decisiones y la gestión de riesgos en cabina.

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