Traslado del aeropuerto de Albrook ‘no es viable’, dice la Unión de Aviadores

La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (Unpac) expresó, a través de un comunicado, su preocupación por los comentarios que, en las últimas semanas, apuntan hacia el posible traslado del aeropuerto Marcos A. Gelabert de Albrook hacia el aeropuerto Panamá-Pacífico, como parte de los trabajos para la futura construcción del tren Panamá-Chiriquí.'Todo proyecto que busque el desarrollo y el crecimiento del país es bienvenido, por su impacto económico y sus importantes repercusiones para la población panameña', detallan.Agregan: 'Sin embargo, una iniciativa como la construcción del ferrocarril Chiriquí-Panamá no puede excluir o afectar a otras actividades económicas; en este caso, la aviación general que se desarrolla en el aeropuerto Marcos A. Gelabert, la segunda terminal aeroportuaria más importante del país'.La Unpac asegura que la actividad del aeropuerto Marcos A. Gelabert genera al país, anualmente, 3 millones de dólares, producto de su operación, que incluye a 21 empresas locales de vuelos chárter, además de cuatro escuelas de aviación que utilizan la terminal aérea para su trabajo de instrucción de nuevos pilotos.