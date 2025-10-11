Del plano al lienzo

El amor de Karina Nicholson por la arquitectura estuvo dentro de su corazón desde que era esa pequeña que se enamoró de las edificaciones hermosas, en particular, La Sagrada Familia, la basílica católica de Barcelona, diseñada por el arquitecto Antonio Gaudí. 'Eso a mí me voló la cabeza. Después fue una semillita que fue creciendo desde mi infancia y que se fue acrecentando a medida que iba buscando más información'.El arte siempre tuvo presencia en la carrera de Karina Nicholson, pues daba con emoción la asignatura Expresión Arquitectónica. 'Era una de mis materias favoritas, pues los proyectos yo los adornaba un poquito más porque quería seguir pintando las plantitas y ponerle el cielo cada vez más bonito. Después de graduarme dije que estudiaría bellas artes, cosa que no sucedió, hasta hace unos 8 años que tomé la decisión de tomar clases con el maestro Iván Delgado'. Hace tres años ella le puso una pausa a su primer oficio. 'No quiero decir que me he apartado de la carrera totalmente porque siempre me sale uno que otro trabajo. He logrado ese balance que buscaba desde que me gradué: poder dedicar un tiempo a mi familia y dedicarme más al arte, porque descubrí que tengo un don que tengo que explotar'.