Humanidades y Ciencias Sociales en los 90 años de la Universidad de Panamá: gestión y transferencia de conocimiento

En este contexto, se requiere una introspección de los principales retos que experimenta las Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad de Panamá. Estos corresponden al perfeccionamiento de la docencia, los procesos de enseñanza y aprendizaje; además de la gestión y transferencia de conocimiento en el ejercicio constante de nuestras disciplinas. El ejercicio de la docencia y su participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje exige la formación y actualización del más alto nivel los docentes y estudiantes, en espacios propicios con las tecnologías especializadas, que faciliten el aprendizaje; y su aplicación formal en espacios laborales. Además de integrar a la docencia la tarea de transmitir la cultura, la ética y los valores en la formación humanística y de generar impacto en la sociedad panameña; es en el marco de la propia actividad académica, donde la gestión del conocimiento nos obliga a evaluar y fortalecer la producción científica, el intercambio académico entre especialistas y las vinculaciones con instituciones académicas internacionales por el reconocimiento de nuestra realidad en el aporte a la discusión y debate de temas nacionales y regionales. Asimismo, como parte de esta gestión es preciso lograr una trasferencia de conocimiento eficiente donde las Humanidades y las Ciencias Sociales acepten el desafío de que los productos científicos y académicos, muchas veces no tangibles, logren la apropiación de los diferentes actores sociales, políticos y económicos del país.La producción académica surge de nuestras investigaciones, publicaciones, actividades disciplinares, de nuestros propios profesionales; es decir, de todo el conocimiento humanístico para que nuestra población, grupos, instituciones y autoridades puedan utilizarla en los diferentes espacios y principalmente en la política pública del país.