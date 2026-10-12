  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Béisbol
Béisbol

Daniel Espino hace historia: Primer panameño desde Mariano Rivera en una Serie de Campeonato

El beisbolista panameño, Daniel Espino de los Cleveland Guardians.
El beisbolista panameño, Daniel Espino de los Cleveland Guardians. CJ GUNTHER / Getty Images via AFP
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 12/10/2026 16:57
Espino fue incluido en el listado de jugadores habilitados para la serie con los Cleveland Guardians ante Tampa Bay Rays

La Major League Baseball (MLB) ha entrado en su recta final. La Serie de Campeonato de la Liga Americana y de la Liga Nacional ya están marcha por conocer al nuevo campeón de las Grandes Ligas. Esta penúltima fase del torneo tendrá un sabor panameño.

Daniel Espino, de los Cleveland Guardians, fue incluido dentro del listado para jugar la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Tampa Bay Rays el cual inicia este lunes 12 de octubre.

El lanzador, con esta inclusión, se convierte en el primer panameño desde Mariano Rivera en estar presente en una Serie de Campeonato de la Liga Americana. El histórico jugador de los New York Yankees estuvo presente por última vez en esta instancia en el 2010.

Hace tan solo una semana atrás el propio Espino hizo historia en las Grandes Ligas luego de ser el primer abridor panameño en una postemporada. Nunca antes en la historia alguien había tenido esa responsabilidad en el tramo más importante del certamen.

La presencia de Espino a las puertas de la serie de las Grandes Ligas lo invita a romper otra marca importante. Si los Guardians logran superar a los Rays, el lanzador se convertirá en el primer panameño, desde Edmundo Sosa en el 2022, en disputar la Serie Mundial.

Hay que recordar que Sosa se quedó a dos juegos de coronarse campeón de la MLB con los Philadelphia Phillies en aquel año tras perder la Serie Mundial 4-2 ante los Houston Astros.

Hasta este momento, el último panameño en conseguir quedarse con la Serie Mundial fue Johan Camargo con los Atlanta Braves en el 2021 tras derrotar a los Houston Astros.

Espino es el último panameño que queda aún en disputa de la Serie Mundial 2026, aún con los mencionados Rays, Los Ángeles Dodgers y Milwaukee Brewers todavía en carrera para coronarse campeones.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo