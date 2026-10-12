Daniel Espino hace historia: Primer panameño desde Mariano Rivera en una Serie de Campeonato

La Major League Baseball (MLB) ha entrado en su recta final. La Serie de Campeonato de la Liga Americana y de la Liga Nacional ya están marcha por conocer al nuevo campeón de las Grandes Ligas. Esta penúltima fase del torneo tendrá un sabor panameño.

Daniel Espino, de los Cleveland Guardians, fue incluido dentro del listado para jugar la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Tampa Bay Rays el cual inicia este lunes 12 de octubre.

El lanzador, con esta inclusión, se convierte en el primer panameño desde Mariano Rivera en estar presente en una Serie de Campeonato de la Liga Americana. El histórico jugador de los New York Yankees estuvo presente por última vez en esta instancia en el 2010.

Hace tan solo una semana atrás el propio Espino hizo historia en las Grandes Ligas luego de ser el primer abridor panameño en una postemporada. Nunca antes en la historia alguien había tenido esa responsabilidad en el tramo más importante del certamen.

La presencia de Espino a las puertas de la serie de las Grandes Ligas lo invita a romper otra marca importante. Si los Guardians logran superar a los Rays, el lanzador se convertirá en el primer panameño, desde Edmundo Sosa en el 2022, en disputar la Serie Mundial.

Hay que recordar que Sosa se quedó a dos juegos de coronarse campeón de la MLB con los Philadelphia Phillies en aquel año tras perder la Serie Mundial 4-2 ante los Houston Astros.

Hasta este momento, el último panameño en conseguir quedarse con la Serie Mundial fue Johan Camargo con los Atlanta Braves en el 2021 tras derrotar a los Houston Astros.

Espino es el último panameño que queda aún en disputa de la Serie Mundial 2026, aún con los mencionados Rays, Los Ángeles Dodgers y Milwaukee Brewers todavía en carrera para coronarse campeones.