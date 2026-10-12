  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
  3. >  Farándula
Farándula

Fallece RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en ‘Breaking Bad’

Entre sus últimas apariciones figura la que hizo apenas la semana pasada en el podcast de Joe Vulpis.
Entre sus últimas apariciones figura la que hizo apenas la semana pasada en el podcast de Joe Vulpis. AFP
Por
José Vilar
  • 12/10/2026 16:32
El actor, que vivía con parálisis cerebral, fue embajador de organizaciones benéficas y promovió una mayor inclusión de las personas con discapacidad

El actor, filántropo y defensor estadounidense de los derechos de las personas con discapacidad RJ Mitte, conocido por interpretar al hijo de Walter White en la serie Breaking Bad, falleció este lunes 12 de octubre, a los 34 años, en Texas (Estados Unidos), según informó el portal especializado en entretenimiento TMZ.

Entre sus últimas apariciones figura la que hizo apenas la semana pasada en el podcast de Joe Vulpis, donde habló sobre cómo Breaking Bad cambió su vida y sobre la estrecha relación que mantenía con el elenco años después del final de la serie.

A principios de este mes, Mitte compartió un momento con su compañero de reparto en Breaking Bad, Luis Moncada. Ambos parecían estar de buen ánimo y sonrieron en publicaciones compartidas en las redes sociales.

El actor también estaba comprometido con su pareja, Kennedy Suarez, a quien le propuso matrimonio el año pasado.

Mitte también era conocido por su activismo en favor de las personas con discapacidad, ya que él mismo vivía con parálisis cerebral. Se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s.

“Asimismo, se desempeñó como presidente de The Mitte Foundation, desde donde apoyó iniciativas filantrópicas y comunitarias, al tiempo que utilizaba su plataforma para cuestionar los estereotipos y promover una mayor representación de las personas con discapacidad. A partir de su propia experiencia viviendo con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al personaje [de Walter White Jr.] y construyó una plataforma para promover la conciencia sobre la discapacidad y la inclusión. En estos momentos, pedimos que se respete la privacidad de la familia de RJ Mitte y de sus seres queridos”, señaló su representante en un comunicado.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo