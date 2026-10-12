Fallece RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en ‘Breaking Bad’

El actor, filántropo y defensor estadounidense de los derechos de las personas con discapacidad RJ Mitte, conocido por interpretar al hijo de Walter White en la serie Breaking Bad, falleció este lunes 12 de octubre, a los 34 años, en Texas (Estados Unidos), según informó el portal especializado en entretenimiento TMZ.

Entre sus últimas apariciones figura la que hizo apenas la semana pasada en el podcast de Joe Vulpis, donde habló sobre cómo Breaking Bad cambió su vida y sobre la estrecha relación que mantenía con el elenco años después del final de la serie.

A principios de este mes, Mitte compartió un momento con su compañero de reparto en Breaking Bad, Luis Moncada. Ambos parecían estar de buen ánimo y sonrieron en publicaciones compartidas en las redes sociales.

El actor también estaba comprometido con su pareja, Kennedy Suarez, a quien le propuso matrimonio el año pasado.

Mitte también era conocido por su activismo en favor de las personas con discapacidad, ya que él mismo vivía con parálisis cerebral. Se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s.

“Asimismo, se desempeñó como presidente de The Mitte Foundation, desde donde apoyó iniciativas filantrópicas y comunitarias, al tiempo que utilizaba su plataforma para cuestionar los estereotipos y promover una mayor representación de las personas con discapacidad. A partir de su propia experiencia viviendo con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al personaje [de Walter White Jr.] y construyó una plataforma para promover la conciencia sobre la discapacidad y la inclusión. En estos momentos, pedimos que se respete la privacidad de la familia de RJ Mitte y de sus seres queridos”, señaló su representante en un comunicado.