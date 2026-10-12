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Economía

FMI avala banca panameña, pero pide reforzar la red financiera y criptoactivos

La SBP y el FMI abordaron los avances regulatorios y los desafíos de la banca en Panamá.
La SBP y el FMI abordaron los avances regulatorios y los desafíos de la banca en Panamá. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 12/10/2026 16:05
El Fondo Monetario Internacional destacó la resiliencia del sistema bancario y los avances regulatorios del país, al tiempo que remarcó la urgencia de blindar la red de seguridad financiera y supervisar los activos virtuales

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su agenda de trabajo con la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) en el marco de la Consulta del Artículo IV, un proceso clave donde el organismo evalúa la salud macrofinanciera y la solidez institucional del sector bancario panameño.

Durante las sesiones, el FMI destacó la resiliencia del sistema financiero local y los progresos en materia de capitalización y supervisión.

No obstante, recomendó mantener el impulso en la gestión de riesgos, el fortalecimiento del marco de resolución bancaria y la integridad financiera.

Red de seguridad financiera y nuevos acuerdos de 2026

Las mesas de trabajo, que arrancaron el pasado 25 de septiembre lideradas por el secretario general de la SBP, Kuldip Singh, abordaron el seguimiento al Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP) de 2023, con especial énfasis en la modernización de la legislación del sistema de pagos y las redes de protección financiera.

Entre los puntos centrales de la agenda, la SBP expuso el impacto inicial de la normativa implementada en 2026:

Sanciones administrativas: Aplicación del Acuerdo 3-2026.

Prevención de uso indebido: Implementación del Acuerdo 1-2026.

Criptoactivos y VASP: Evaluación de riesgos e instrumentos de supervisión para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.

Coordinación interinstitucional con el MEF y el CCF

El análisis del entorno crediticio y los riesgos sistémicos se profundizó el 29 de septiembre durante la reunión del Consejo de Coordinación Financiera (CCF), presidido por el superintendente Milton Ayón Wong.

Posteriormente, entre el 2 y el 6 de octubre, la SBP, el CCF y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostuvieron encuentros de cierre con la delegación del FMI para revisar la coyuntura macrofinanciera. Estos intercambios consolidan la alineación estratégica del país ante los estándares de los organismos internacionales de supervisión.

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