FMI y Banco Mundial elevan sus proyecciones para Panamá en 2026

La economía panameña mantiene un desempeño superior al esperado y llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial a mejorar sus perspectivas de crecimiento para 2026. El FMI prevé que el producto interno bruto (PIB) de Panamá crezca alrededor de 5% este año, mientras el Banco Mundial calcula una expansión de 4.2%. En el caso del FMI, la nueva perspectiva se ubica por encima del 3.8% anterior a la revisión del Artículo IV. El Banco Mundial, por su parte, elevó su previsión de 3.9% a 4.2%. La estimación del FMI fue divulgada al término de la misión para la consulta del Artículo IV de 2026, dirigida por Naomi Griffin, que se reunió con las autoridades panameñas entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre. En la revisión, el FMI analizó la situación macroeconómica, las finanzas públicas y el sistema bancario y financiero del país. A través de la red social Facebook del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, explicó que estos espacios de diálogo e intercambio contribuyen al fortalecimiento de las políticas públicas y permiten compartir experiencias sobre las particularidades y fortalezas de la economía panameña. El organismo señaló que la actividad económica ha superado las expectativas y se mantiene resiliente, respaldada por el dinamismo del transporte, la logística, el turismo y los servicios financieros. El FMI recuerda que el PIB real creció 4.4% en 2025, impulsado por la normalización de las operaciones del Canal de Panamá tras la sequía previa y por el impacto cada vez menor del cierre de la mina Cobre Panamá. Durante el primer semestre de 2026, el crecimiento cobró mayor impulso por el aumento del tránsito por el Canal, la ampliación de las conexiones aéreas, el turismo y los servicios conexos, que compensaron una demanda interna más moderada.

Proyecciones

La proyección del Banco Mundial para Panamá (4.2%) se sitúa por debajo del ritmo de crecimiento registrado por la economía durante la primera mitad del año 2026. El Producto Interno Bruto (PIB) creció 5.5% en el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, mientras que solo en el segundo trimestre la expansión alcanzó 6.4% interanual. Su proyección de 4.2% para este año supera, además, la estimación de junio 2026, de 3.9%. Para 2027 y 2028, el organismo calcula un crecimiento de 4.1% en cada año. El FMI, por su lado, considera que las perspectivas de Panamá a mediano plazo siguen siendo favorables y prevé que el crecimiento se mantenga en un rango de 4% a 5%, respaldado por la inversión vinculada al Canal, la mejora de la conectividad, la expansión de los servicios y una recuperación gradual de la inversión y el crédito privados. El organismo señala que será fundamental ejecutar oportunamente los principales proyectos contemplados en los planes de inversión y en el presupuesto. También considera esencial mantener la trayectoria fiscal para colocar la deuda pública en una senda descendente gradual y preservar la confianza de los inversionistas. Entre los riesgos para Panamá, el FMI menciona que un menor crecimiento o comercio mundial, condiciones financieras internacionales más restrictivas y precios elevados de los combustibles podrían frenar la actividad, elevar la inflación y ejercer presión sobre las posiciones fiscal y externa. A nivel nacional, identifica que las desviaciones fiscales, las tensiones sociales y las cuestiones jurídicas y de arbitraje sin resolver relacionadas con Cobre Panamá y las concesiones portuarias, además de una eventual reaparición de la sequía debido a El Niño podrían afectar a la confianza y el crecimiento.

FMI pide mantener el ajuste fiscal

El organismo considera positivo que las autoridades continúen respetando la trayectoria establecida en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF). El déficit del sector público no financiero se redujo a 3.7% del PIB en 2025, por debajo del límite máximo de 4% establecido en la ley. Los datos preliminares, agrega, indican que las autoridades avanzan hacia el límite de 3.5% del PIB fijado para 2026. El FMI advierte sobre ciertas debilidades en la recaudación y la escasa flexibilidad del gasto público. También recomienda que cualquier ingreso extraordinario y temporal derivado de una mayor actividad del Canal se destine a reducir la acumulación de deuda y no a financiar gasto. El personal técnico del organismo respalda el objetivo de reducir el déficit al 3% del PIB en 2027 y a 1.5% en 2030. “Se considera que la deuda pública es sostenible en la proyección de base, con un riesgo moderado de tensión soberana, siempre que se siga cumpliendo la trayectoria fiscal establecida en la LRSF”, señala el FMI. Además, plantea medidas para fortalecer la administración tributaria y, a mediano plazo, ampliar la base del ITBMS, racionalizar gastos tributarios ineficientes y revisar la tasa nominal del impuesto, tomando en cuenta los efectos distributivos.

Panamá versus el promedio regional

El Banco Mundial estima que la economía de América Latina y el Caribe crecerá 2.2% en 2026, frente al 2.4% registrado en 2025. Panamá se ubica por encima de ese promedio con su proyección de 4.2%. El organismo también proyecta un crecimiento de 4.7% para República Dominicana y Paraguay y de 4.5% para El Salvador. Sin embargo, advierte que los riesgos para las perspectivas regionales se mantienen inclinados a la baja. Entre ellos menciona que la volatilidad de los precios de la energía, podría dificultar la desinflación y llevar a los bancos centrales a mantener una postura cautelosa. También señala que los elevados niveles de deuda y el costo de sus intereses reducen el espacio fiscal de los gobiernos y desplazan recursos que podrían destinarse a inversión pública. El fenómeno de El Niño constituye otro riesgo, debido a sus posibles efectos sobre la producción agrícola y la generación hidroeléctrica y, por esa vía, sobre los precios de los alimentos y la energía. El economista y financista Raúl Moreira considera que las estimaciones de crecimiento dadas para Panamá están acordes con las estimaciones tanto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) como del Gobierno Nacional, de 4.4% y 5%, respectivamente. “Nos parece que refleja de forma razonable el comportamiento de la economía panameña en el año 2026”, afirmó el también expresidente del Colegio de Economistas. Moreira detalló que los sectores que pudieran estar liderando el crecimiento económico este año son transporte, almacenamiento y correo, impulsados principalmente por las actividades del Canal y el movimiento de los puertos. Además, la construcción, en el transcurso de este año, debe seguir mostrando importantes muestras de recuperación. “A pesar de estas cifras interesantes de crecimiento económico, las fusiones, la automatización en los procesos y la concentración de funciones en las empresas seguirán pasando una importante factura a la generación de empleos decentes que tanto se necesitan en nuestro país”, expresó Moreira.

La IA plantea oportunidades y retos