Galatasaray vs. Barcelona: La primera prueba de fuego que tendrá el equipo de Hansi Flick

Han pasado 1.671 días de la última visita del FC Barcelona a Estambul, en los octavos de final de la Liga Europa, el Barcelona se enfrentará este martes al Galatasaray en una situación muy distinta, decidido a prolongar su condición de invicto y dar un paso más como firme aspirante a ganar la Liga de Campeones.

Del equipo titular que alineó aquel día Xavi Hernández, y que ganó con goles de Aubameyang y Pedri (1-2), sólo quedan tres jugadores en la actual plantilla: Eric, De Jong y Pedri. Completaban el once Ter Stegen, Dest, Piqué, Alba, Busquets, Traoré, Aubameyang y Ferran.

Una refundación exprés, en menos de un lustro, que ha llevado a la entidad azulgrana del destierro en la segunda competición europea, tras las sonadas eliminaciones en la postrimerías de la ‘era Messi’, a presentarse como uno de los equipos más temibles del continente.

Líder indiscutible de LaLiga, con pleno de victorias y 34 goles anotados en ocho jornadas, el equipo entrenado por Hansi Flick aspira a trasladar su racha de juego y resultados a la Champions, el gran objetivo del curso, donde ya debutó con una goleada frente al Feyenoord (5-1) el pasado 9 de septiembre.

La visita a Estambul, siempre exigente por el factor ambiental, será la primera de las cuatro pruebas de dificultad ascendente que el Barça afrontará en las próximas dos semanas (las visitas al Betis y al campeón de Europa, el PSG, antes de recibir al Real Madrid) y que revelarán si el equipo azulgrana es capaz de reproducir el dominio exhibido hasta ahora ante rivales de mayor entidad.

Con las bajas ya conocidas por lesión de Raphael Dias ‘Raphinha’, Frenkie de Jong y Roony Bardghji, se espera que Flick devuelva la titularidad a algunos futbolistas que rotaron en la plácida victoria del sábado ante el Getafe (3-0), como los defensas Pau Cubarsí y Joao Cancelo, y los centrocampistas Pedro González ‘Pedri’ y Fermín López.

Entre Gerard Martín, Eric Garcia y Jules Koundé se disputarán los dos puestos restantes en la zaga, mientras que Marc Bernal parte como el mejor posicionado si el técnico opta por dar un respiro a Rodrigo Hernández, intocable en la medular, como lo es también Lamine Yamal en el extremo izquierdo. Gabriel Jesus y Anthony Gordon, goleadores ante el Getafe, y Karim Adeyemi, suplente en esa ocasión, opositarán a las dos vacantes en la delantera.

El Barcelona ha marcado 141 goles en los últimos 31 partidos de la Liga de Campeones, una media de 4,55 por encuentro, pero también ha encajado en los 16 partidos más recientes, un factor que deberá paliar si aspira a levantar la ‘Orejona’ doce años después.

El nigeriano Victor Osimhen es el máximo goleador de un equipo que cuenta en sus filas con otros jugadores de renombre internacional, como el exazulgrana Ilkay Gündogan, el colombiano Davinson Sánchez, el alemán Leroy Sané, el uruguayo Lucas Torreira y el portugués Rafael Leao.

Una inyección de talento y experiencia extranjera que combinan con un grueso de futbolistas habituales en la selección turca, como el portero Ugurcan Cakir, los defensas Abdülkerim Bardakci y Eren Elmali, y los atacantes Baris Alper Yilmaz, Yunus Akgün y Deniz Gül.

Con todo, los azulgranas partirán como claros favoritos ante un rival que el curso pasado alcanzó las eliminatorias de la ‘Champions’ por primera vez desde el curso 2013-2014 y que fue eliminado por el Liverpool en los octavos de final.

El Barcelona y el Galatasaray se han enfrentado en diez ocasiones, con un balance para los azulgranas de seis victorias, tres empates y una derrota: un 2-1 en la fase de grupos de la ‘Champions’ 1994-1995, en el que participó como jugador el actual técnico del equipo turco, Okan Buruk, quien saltó al campo cuando su equipo perdía 0-1.

El Barça ha ganado los últimos cuatro partidos fuera de casa ante rivales turcos y lleva nueve partidos invicto ante equipos de este país, mientras que el Galatasaray sólo ha vencido en uno de sus últimos 22 encuentros contra rivales españoles.