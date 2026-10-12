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Meduca advierte: colegios particulares deben revisar sus instalaciones antes de abrir

El Meduca pide a colegios particulares verificar la seguridad antes de reanudar clases
El Meduca pide a colegios particulares verificar la seguridad antes de reanudar clases Meduca
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/10/2026 16:23
La entidad aclaró que la autonomía de los centros educativos no los exime de actuar con prudencia, cumplir con la normativa vigente y priorizar la seguridad de las personas antes de reanudar las actividades

El Ministerio de Educación (Meduca) reiteró a los propietarios, representantes legales y equipos directivos de los centros educativos particulares que la seguridad de la comunidad educativa debe ser una prioridad, especialmente ante las recientes afectaciones ocasionadas por el sismo registrado en el país.

La entidad señaló que la reapertura de un plantel escolar debe sustentarse en la certeza de que sus instalaciones reúnen las condiciones necesarias para el desarrollo seguro de las actividades académicas. Por ello, advirtió que no deben tomarse decisiones de reapertura sin evaluar previamente el estado de la infraestructura y descartar posibles riesgos.

El Meduca exhortó a los centros educativos particulares que decidan abrir sus puertas a realizar las verificaciones e inspecciones pertinentes de sus instalaciones, con el propósito de salvaguardar la integridad física de estudiantes, docentes, personal administrativo, padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa.

Colegios particulares no están exentos de cumplir las normas, advierte el Meduca

Asimismo, el ministerio recordó que, aunque los colegios particulares cuentan con autonomía para su gestión, están sujetos al ordenamiento jurídico panameño y a las disposiciones emitidas por las autoridades competentes en materia educativa, incluidas las normas que regulan la educación particular.

La institución enfatizó que la autonomía de los centros educativos no los exime de actuar con prudencia, cumplir con la normativa vigente y priorizar la seguridad de las personas antes de reanudar las actividades.

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