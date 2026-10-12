Cambian medida cautelar de exsubdirectora de la DGI a depósito domiciliario

El Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) cambió la medida cautelar de detención provisional que pesaba sobre la exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI), Maritza Ureña González, por una de depósito domiciliario, luego de una audiencia celebrada este lunes.

Además, se le impuso la medida de impedimento de salida del país. La exsubdirectora entregó su pasaporte a las autoridades.

El tribunal estuvo compuesto por los magistrados Yiles Pittí, Julissa Saturno, y su presidente, Mauricio Marín.

Ureña ha sido imputada con cargos por presunto enriquecimiento injustificado agravado y blanqueo de capitales.

De acuerdo a un informe de la Contraloría Nacional de la República, hay 428 mil dólares del patrimonio de Ureña entre 2019 y 2024, cuando ocupó el cargo en la DGI, que la subdirectora de la DGI no ha podido justificar.