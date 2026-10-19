¿Cuáles son los horarios de venta de licor y ruidos en Panamá para el Día de los Difuntos y Fiestas Patrias?

La Alcaldía de Panamá estableció la reglamentación que regirá en el distrito capital durante noviembre y diciembre de 2026, fijando una pausa obligatoria por respeto el Día de los Difuntos y extendiendo los horarios de venta de licor y eventos para las fiestas patrias y fin de año.
Las medidas quedaron legalmente vigentes tras su publicación en la Gaceta Oficial Digital No. 30637-E mediante los Decretos Alcaldicios N°8 y N°9, suscritos por el alcalde Mayer Mizrachi Matalón y la secretaria general Irina Tapia.
Cronológicamente, la primera medida entrará en vigor el lunes 2 de noviembre de 2026, fecha en que se conmemora el Día de los Difuntos. Mediante el Decreto Alcaldicio N°8, la comuna capitalina ordenó la suspensión total de ruidos, música bailable, unidades móviles e instrumentos musicales en un horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
El objetivo es permitir que la ciudadanía rinda tributo a los difuntos en un ambiente de solemnidad y civismo en los cementerios. Quienes violen esta norma se expondrán a sanciones económicas que van de 100 a 1,000 balboas.
Posteriormente, con el inicio formal de las festividades patrias y las celebraciones de fin de año, entrará en regencia el Decreto Alcaldicio N°9, que otorga una flexibilización de horarios para los establecimientos con permiso nocturno vigente y actividades comerciales con equipos de sonido.
Bajo esta regulación, la venta de bebidas alcohólicas y la emisión de sonido con equipos de audio estará permitida en horario regular y hasta las 6:00 a.m. del día siguiente durante las siguientes fechas especiales:
- Martes 3 de noviembre: de 12:00 a.m. a 6:00 a.m.
- Miércoles 4 y jueves 5 de noviembre: hasta las 6:00 a.m. del 5 y 6 de noviembre, respectivamente.
- Lunes 9 y viernes 27 de noviembre: hasta las 6:00 a.m. del 10 y 28 de noviembre, respectivamente.
- Lunes 7 de diciembre (víspera del Día de las Madres): hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.
- Jueves 24 y jueves 31 de diciembre: hasta las 6:00 a.m. del 25 de diciembre de 2026 y 1 de enero de 2027, respectivamente.
El cumplimiento de ambas normas estará a cargo de los inspectores municipales, funcionarios de cumplimiento y la Policía Municipal, con el apoyo de la Fuerza Pública en las labores de fiscalización en todo el distrito de Panamá.
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