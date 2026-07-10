Alcaldía de Panamá habilita entrega de placas vehiculares 2026-2030 para autos y motos nuevas

La <b><a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-panama">Alcaldía de Panamá </a></b>informó que ya se encuentran disponibles las <b>placas vehiculares 2026-2030</b> para vehículos nuevos, tanto automóviles como motocicletas, como parte del proceso de actualización y regularización del parque vehicular.Los propietarios podrán realizar el trámite en el <b>Centro de Entrega de Placas</b>, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, a un costado del edificio Hatillo, entre la avenida Cuba y la avenida Perú, en el corregimiento de Calidonia.