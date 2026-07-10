Alcaldía de Panamá habilita entrega de placas vehiculares 2026-2030 para autos y motos nuevas

La Alcaldía de Panamá informó que ya se encuentran disponibles las placas vehiculares 2026-2030 para vehículos nuevos, tanto automóviles como motocicletas, como parte del proceso de actualización y regularización del parque vehicular.

Los propietarios podrán realizar el trámite en el Centro de Entrega de Placas, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, a un costado del edificio Hatillo, entre la avenida Cuba y la avenida Perú, en el corregimiento de Calidonia.