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Información útil

Alcaldía de Panamá habilita entrega de placas vehiculares 2026-2030 para autos y motos nuevas

Conductores ya pueden retirar las placas vehiculares 2026-2030 en Panamá
Conductores ya pueden retirar las placas vehiculares 2026-2030 en Panamá Municipio de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/07/2026 10:22
Los propietarios de vehículos nuevos ya pueden retirar las placas 2026-2030 en el Centro de Entrega de Placas de la Alcaldía de Panamá.

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La Alcaldía de Panamá informó que ya se encuentran disponibles las placas vehiculares 2026-2030 para vehículos nuevos, tanto automóviles como motocicletas, como parte del proceso de actualización y regularización del parque vehicular.

Los propietarios podrán realizar el trámite en el Centro de Entrega de Placas, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, a un costado del edificio Hatillo, entre la avenida Cuba y la avenida Perú, en el corregimiento de Calidonia.

Detalles del horario de atención

La atención al público se brinda de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que los sábados el horario es de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.. Según la Alcaldía, el servicio busca ofrecer una atención rápida, ordenada y eficiente a los contribuyentes.

La entidad también recordó a los propietarios de vehículos la importancia de mantener al día el pago del impuesto vehicular y contar con la documentación correspondiente, ya que esto les permite circular de manera legal, segura y sin contratiempos.

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