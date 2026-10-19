Christiane Amanpour dejará CNN tras 43 años de trayectoria

La veterana periodista de la cadena estadounidense CNN, Christiane Amanpour, anunció este lunes 19 de octubre que dejará la reconocida emisora en junio de 2027, tras 43 años de trayectoria en la empresa.

Amanpour, considerada una de las principales figuras del periodismo internacional, aseguró en una carta dirigida a sus compañeros de trabajo que tomó la decisión de poner fin a la que ha sido su casa profesional durante más de cuatro décadas ‘tras muchos meses de reflexión y algunas noches sin dormir’.

Por su parte, el presidente de CNN, Mark Thompson, afirmó que llevaba tiempo conversando con Amanpour sobre su decisión. “Al igual que muchos empleados de CNN que se enterarán hoy, lamento mucho su partida, pero he llegado a aceptar que este es el momento adecuado para ella, tanto en lo personal como en lo profesional”, agregó.

La corresponsal internacional de CNN es ampliamente conocida por encabezar algunas de las coberturas más importantes de las últimas décadas, entre ellas, la caída del Muro de Berlín en 1989, la guerra del Golfo Pérsico de 1991, el conflicto de Kosovo de 1999, y la caída del dictador iraquí Saddam Hussein, tras la invasión estadounidense de Irak en 2003.

En los últimos años, Amanpour condujo su programa homónimo, ‘Amanpour’, un espacio dedicado al análisis de las noticias internacionales del día, con entrevistas a numerosas personalidades, entre ellas, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres.

Considerada por muchos colegas como un modelo a seguir, Amanpour también se ha caracterizado por ejercer un periodismo crítico bajo la premisa: ‘Yo soy veraz, no neutral’. Desde esa posición, ha cuestionado a figuras como el expresidente estadounidense Bill Clinton, el ex primer ministro británico Tony Blair, el líder libio Muamar Gadafi y el exmandatario iraní Mahmud Ahmadineyad.