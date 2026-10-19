¿Qué le pasó a Jalen Hurts? El diagnóstico de coágulos en los pulmones que aleja al mariscal de los Philadelphia Eagles

El mariscal de campo estelar de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, se perderá el resto de la temporada 2026 de la National Football League (NFL) luego de ser diagnosticado con trombosis venosa profunda y embolia pulmonar bilateral, una afección médica que requiere tratamiento con medicamentos anticoagulantes e impide de forma estricta cualquier tipo de actividad deportiva de contacto.

El anuncio fue oficializado este lunes a través de un comunicado conjunto emitido por la franquicia de Pensilvania y la agente del jugador, Nicole Lynn.

En el escrito se precisó que el mariscal de 28 años se encuentra clínicamente estable, sin limitaciones funcionales significativas y con un pronóstico favorable para lograr una recuperación completa a largo plazo.

El antecedente médico de esta complicación se remonta al pasado 10 de octubre en Londres, cuando el cuerpo médico del equipo detectó una trombosis venosa superficial en la pantorrilla izquierda del jugador antes del partido internacional de la quinta semana frente a los Jacksonville Jaguars, originada aparentemente por un impacto de tapones en la zona.

Aunque la ecografía posterior realizada en Estados Unidos mostró movimiento en el coágulo y provocó que el mariscal fuera apartado de la actividad frente a los Carolina Panthers, las evaluaciones complementarias de esta semana terminaron por confirmar la presencia de los coágulos sanguíneos en ambos pulmones.