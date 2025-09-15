Los Eagles se imponen en Kansas City en la reedición del Super Bowl

Piladelphia Eagles se impuso este domingo en Kansas City por 17-20 sobre Chiefs en lo que fue la reedición del último Super Bowl, también conquistado por Jalen Hurts y compañía.

Siete meses después del Super Bowl LIX de Nueva Orleans, en el que los Eagles arrollaron a los Chiefs por 40-22, los dos equipos se volvieron a ver las caras para un choque que resultó más parejo, pero con el mismo desenlace.

Es la primera vez desde 2014 que los Chiefs abren la temporada con dos derrotas seguidas después de haber caído la semana pasada en Brasil ante los Chargers de Los Ángeles. Fue la segunda campaña de Andy Reid al frente del equipo.

Los Eagles (2-0) abrieron hoy el marcador con un ‘touchdown’ de Saquon Barkley tras una carera de 13 yardas en el último minuto del primer cuarto. Jake Elliott anotó el punto extra para el 0-7 de los de Philadelphia.

Los Chiefs (0-2) respondieron en el segundo cuarto con un ‘field goal’ de 58 yardas convertido por Harrison Butker y después con un ‘touchdown’ de Patrick Mahomes en una carrera de 13 yardas, que puso el marcador 10-7.

Fue una primera mitad dominada por las defensas, con los ataques atascados, en la que los Eagles necesitaron de un ‘field goal’ de 58 yardas de Jake Elliott, con el tiempo agotado, para irse al descanso con un empate 10-10.

Elliott devolvió la ventaja a los Eagles en su primera serie del segundo tiempo con otro ‘field goal’, esta vez de 51 yardas, para el 13-10.

El ‘rookie’ Andrew Mukuba protagonizó la jugada clave del partido al interceptar un pase de Mahomes dirigido a Travis Kelce sobre la línea de anotación de los Chiefs y devolverlo 41 yardas, lo que dio inicio al ataque de los Eagles.

Ese ataque terminó con un nuevo ‘touchdown’ para los Eagles. En cuarta y gol a una yarda, Jalen Hurts empujó hasta la zona de anotación, y Elliott sumó el punto extra, poniendo el marcador 10-20.

Los Chiefs lograron acortar distancias con un touchdown de Tyquan Thornton, tras recibir un pase de 49 yardas de Mahomes, jugando contra el reloj. El marcador quedó 17-20, con tres minutos por jugar.

Con mucho oficio, los Eagles avanzaron lo justo para consumir el tiempo que restaba del partido.

Jalen Hurts completó 15 de 22 pases para un total de 101 yardas. Además, el mariscal de campo de los Eagles anotó el ‘touchdown’ que dio la victoria a su equipo.

Por su lado, Patrick Mahomes completó 16 de 29 pases, incluido uno de ‘touchdown’, para un total de 187 yardas, pero sufrió una intercepción que le salió muy cara a los Chiefs.