Venezuela inicia diálogo para una transición política sin María Corina Machado

El <b>gobierno interino encabezado por <a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b> y una delegación de la <b>oposición venezolana</b> iniciaron este sábado 1 de agosto un proceso de diálogo orientado a negociar una eventual <b>transición política en <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b>.La fecha había sido anunciada previamente por el secretario de Estado de Estados Unidos, <b><a href="/tag/-/meta/marco-rubio">Marco Rubio</a></b>, como el inicio de la tercera fase de la estrategia planteada por Washington tras la captura del expresidente venezolano <b><a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a></b>. Según ese plan, esta etapa estaría enfocada en diseñar una hoja de ruta hacia una salida electoral, después de dos fases previas centradas en la estabilización política y la recuperación económica mediante la comercialización del <b>petróleo venezolano</b> bajo supervisión estadounidense.De acuerdo con una información publicada a finales de julio por el diario español <b>ABC</b>, el encuentro fue precedido por reuniones preparatorias celebradas en <b>Madrid (España)</b> entre funcionarios del <b>Departamento de Estado de Estados Unidos</b>, entre ellos <b>Mauricio Claver-Carone</b>, y la presidenta de la <b>Asamblea Nacional de 2015</b>, la dirigente opositora <b><a href="/tag/-/meta/dinorah-figuera">Dinorah Figuera</a></b>. Este Parlamento continúa siendo reconocido por Estados Unidos al considerar que fue elegido mediante un proceso democrático.Figuera sostuvo el pasado 18 de junio una reunión con el actual presidente de la <b>Asamblea Nacional de Venezuela</b>, <a href="/tag/-/meta/jorge-rodriguez"><b>Jorge Rodríguez</b>.</a> En una entrevista concedida a <b>Radio Nacional de España</b>, la dirigente aseguró que durante ese encuentro Rodríguez le manifestó que el chavismo estaría dispuesto a abandonar el poder si resultara derrotado en unas eventuales elecciones.