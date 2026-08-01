Panamá en la recta final para albergar el World of Coffee 2026

La industria cafetalera panameña alista la logística para albergar el World of Coffee Panama 2026 y el World Barista Championship, eventos que se celebrarán del 22 al 25 de octubre en el Panama Convention Center. Se trata de la primera ocasión en que este encuentro global se realiza en un país productor y en territorio latinoamericano. La actividad, organizada por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), la Asociación de Cafés Especiales (SCA) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), proyecta la asistencia de 13,000 personas y la participación de más de 320 expositores procedentes de 30 países, entre los que figuran Estados Unidos, China, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Colombia y Costa Rica.

Apuesta por el negocio del origen

Tras la culminación de la trigésima edición de la cata internacional Best of Panama en Boquete, Chiriquí, los voceros del sector anunciaron el inicio de los preparativos finales. El objetivo de las organizaciones es utilizar la conectividad aérea, la plataforma logística y la moneda dolarizada del país para captar negocios de importación, exportación, maquinaria y distribución de café de especialidad. Ricardo Koyner, presidente de la SCAP, sostuvo que la cita busca conectar de forma directa a los compradores e importadores globales con la cadena local. La estrategia apunta a ampliar el mercado internacional más allá del reconocido varietal Geisha, abriendo espacio a otros cultivos y productores de las zonas altas del país. En el marco de la feria, la capital panameña alojará también el World Barista Championship, competencia donde campeones nacionales de más de 50 países disputarán el título mundial en la preparación de la bebida.

Impacto en el sector servicios