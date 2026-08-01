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Economía

Panamá en la recta final para albergar el World of Coffee 2026

De isquierda a derecha: Miguel “Miky” Fábrega, director Nacional de Economía Creativa del MiCultura; Ricardo Koyner, presidente del SCAP; Gloria De León, administradora general del MiCultura; Ernesto Orillac, director del Grupo de Turismo y Esparcimiento de la CCIAP y Salomón Shamah, director General de Promtur Panamá.
De isquierda a derecha: Miguel “Miky” Fábrega, director Nacional de Economía Creativa del MiCultura; Ricardo Koyner, presidente del SCAP; Gloria De León, administradora general del MiCultura; Ernesto Orillac, director del Grupo de Turismo y Esparcimiento de la CCIAP y Salomón Shamah, director General de Promtur Panamá. Cedida | CCIAP
Por
Mileika Lasso
  • 01/08/2026 18:07
El evento se realizará por primera vez en un país productor de la región del 22 al 25 de octubre. El sector cafetalero de especialidad panameño busca expandir su mercado internacional más allá del codiciado café Geisha

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La industria cafetalera panameña alista la logística para albergar el World of Coffee Panama 2026 y el World Barista Championship, eventos que se celebrarán del 22 al 25 de octubre en el Panama Convention Center. Se trata de la primera ocasión en que este encuentro global se realiza en un país productor y en territorio latinoamericano.

La actividad, organizada por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), la Asociación de Cafés Especiales (SCA) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), proyecta la asistencia de 13,000 personas y la participación de más de 320 expositores procedentes de 30 países, entre los que figuran Estados Unidos, China, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Colombia y Costa Rica.

Apuesta por el negocio del origen

Tras la culminación de la trigésima edición de la cata internacional Best of Panama en Boquete, Chiriquí, los voceros del sector anunciaron el inicio de los preparativos finales. El objetivo de las organizaciones es utilizar la conectividad aérea, la plataforma logística y la moneda dolarizada del país para captar negocios de importación, exportación, maquinaria y distribución de café de especialidad.

Ricardo Koyner, presidente de la SCAP, sostuvo que la cita busca conectar de forma directa a los compradores e importadores globales con la cadena local. La estrategia apunta a ampliar el mercado internacional más allá del reconocido varietal Geisha, abriendo espacio a otros cultivos y productores de las zonas altas del país.

En el marco de la feria, la capital panameña alojará también el World Barista Championship, competencia donde campeones nacionales de más de 50 países disputarán el título mundial en la preparación de la bebida.

Impacto en el sector servicios

Las autoridades del sector privado y gubernamental prevén una derrama económica que impactará la ocupación hotelera, la gastronomía, el transporte y el comercio general.

Para extender el impacto comercial a la ciudadanía, los organizadores programaron el evento Coffee Weeks del 15 al 31 de octubre, una activación en la que comercios, hoteles y restaurantes ofrecerán promociones y productos vinculados al grano panameño.

Ernesto Orillac, representante del Grupo de Turismo y Esparcimiento de la CCIAP, junto a la ministra de Turismo, Gloria De León, hicieron un llamado a los actores de la cadena de servicios para garantizar estándares de atención ante la llegada de las delegaciones internacionales.

El evento cuenta con el respaldo de entidades públicas como el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Ministerio de Cultura (MiCultura), la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y el fondo de Promoción Turística (Promtur), junto a patrocinadores del sector corporativo y aerocomercial.

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