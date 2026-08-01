Panamá en la recta final para albergar el World of Coffee 2026

Tras la culminación de la trigésima edición de la cata internacional <b><a href="/tag/-/meta/bop-best-of-panama">Best of Panama</a></b> en Boquete, Chiriquí, los voceros del sector anunciaron el inicio de los preparativos finales. El objetivo de las organizaciones es utilizar la conectividad aérea, la plataforma logística y la moneda dolarizada del país para captar negocios de importación, exportación, maquinaria y distribución de café de especialidad.<b>Ricardo Koyner</b>, presidente de la SCAP, sostuvo que la cita busca conectar de forma directa a los compradores e importadores globales con la cadena local. La estrategia apunta a ampliar el mercado internacional más allá del reconocido varietal Geisha, abriendo espacio a otros cultivos y productores de las zonas altas del país.En el marco de la feria, la capital panameña alojará también el <b>World Barista Championship</b>, competencia donde campeones nacionales de más de <b>50 países </b>disputarán el título mundial en la preparación de la bebida.