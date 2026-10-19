Noticias de Panamá y el mundo: lo más destacado este lunes 19 de octubre

Panamá registró una jornada informativa marcada por temas de salud pública, operativos judiciales y afectaciones viales, mientras que en el ámbito internacional destacó un nuevo movimiento de la oposición venezolana.

-Minsa confirma caso de hantavirus en Los Santos: El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó un caso positivo de hantavirus en una mujer de 40 años, residente en la comunidad de Montero, distrito de Guararé, provincia de Los Santos. La paciente permanece en la unidad de cuidados intensivos. El resultado fue confirmado por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y comunicado por la Región de Salud de Los Santos.

-Operación Credenciales 2.0 deja 18 personas aprehendidas: La Procuraduría General de la Nación informó que desarrolla este lunes la Operación Credenciales 2.0, mediante diligencias simultáneas en cinco provincias del país. Hasta el momento del reporte, el operativo había dejado 18 personas aprehendidas.

-Casos de malaria vinculados a Merca Panamá aumentan: Los casos de malaria asociados a trabajadores informales que frecuentan las inmediaciones de Merca Panamá aumentaron a 44, según información divulgada por TVN Noticias. De ese total, 20 personas reciben tratamiento médico, otras 20 completaron el proceso y cuatro aún no habían sido localizadas para confirmar su residencia e iniciar la atención correspondiente.

-Cierran acceso al Cerro La Cruz por deslizamiento: El Ministerio de Obras Públicas confirmó el cierre total, tanto vehicular como peatonal, en el sector de la bajada del Cerro La Cruz, en la vía hacia El Valle de Antón, distrito de Antón, provincia de Coclé. La medida se tomó tras un deslizamiento de tierra atribuido a las réplicas de un reciente movimiento telúrico.

-Oposición venezolana ratifica liderazgo de María Corina Machado: la Plataforma Unitaria de Venezuela presentó un “Gran Acuerdo Nacional” con el que ratificó como líder política a María Corina Machado, premio Nobel de la Paz y quien reside en el exilio en Panamá. El anuncio se produjo mientras un sector de la oposición mantiene negociaciones en Caracas con el gobierno interino de Delcy Rodríguez. De acuerdo con la información suministrada, Machado quedó excluida de ese proceso.