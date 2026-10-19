Aumentan a 44 los casos de malaria en Merca Panamá; 20 personas reciben tratamiento

Los casos de malaria asociados a trabajadores informales que frecuentan las inmediaciones de Merca Panamá aumentaron a 44, según información divulgada este lunes 19 de octubre. De ese total, 20 personas reciben tratamiento médico, otras 20 ya completaron el proceso y cuatro aún no han sido localizadas para precisar su residencia e iniciar la atención correspondiente, de acuerdo con datos divulgados por TVN Noticias. Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que los nuevos resultados fueron proporcionados por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Los equipos sanitarios mantienen las labores de vigilancia epidemiológica y seguimiento para identificar a las personas afectadas y facilitar el tratamiento oportuno.

Buscan localizar a cuatro pacientes

Las autoridades continúan las gestiones para ubicar a las cuatro personas que aún no han iniciado tratamiento. Según Guerra, muchos de los trabajadores informales que frecuentan el área no mantienen una residencia fija y algunos permanecen o duermen en los alrededores del mercado. El funcionario indicó que entre los afectados hay personas procedentes de zonas del país donde existe transmisión de malaria, como Darién, las comarcas indígenas y Bocas del Toro. La malaria es una enfermedad parasitaria que se transmite mediante la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles infectados. Entre sus síntomas figuran:

Fiebre

Escalofríos

Sudoración

Dolor de cabeza

Malestar general.

Minsa aclara que es seguro comprar alimentos