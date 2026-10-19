Aumentan a 44 los casos de malaria en Merca Panamá; 20 personas reciben tratamiento

Los casos de malaria asociados a trabajadores informales que frecuentan las inmediaciones de Merca Panamá aumentaron a 44, según información divulgada este lunes 19 de octubre. De ese total, 20 personas reciben tratamiento médico, otras 20 ya completaron el proceso y cuatro aún no han sido localizadas para precisar su residencia e iniciar la atención correspondiente, de acuerdo con datos divulgados por TVN Noticias.
Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que los nuevos resultados fueron proporcionados por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Los equipos sanitarios mantienen las labores de vigilancia epidemiológica y seguimiento para identificar a las personas afectadas y facilitar el tratamiento oportuno.
Las autoridades continúan las gestiones para ubicar a las cuatro personas que aún no han iniciado tratamiento. Según Guerra, muchos de los trabajadores informales que frecuentan el área no mantienen una residencia fija y algunos permanecen o duermen en los alrededores del mercado.
El funcionario indicó que entre los afectados hay personas procedentes de zonas del país donde existe transmisión de malaria, como Darién, las comarcas indígenas y Bocas del Toro.
La malaria es una enfermedad parasitaria que se transmite mediante la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles infectados. Entre sus síntomas figuran:
El Minsa reiteró que la malaria no se transmite por consumir, comprar o manipular alimentos ni por el contacto directo con personas infectadas. Por ello, la presencia de casos entre trabajadores informales que frecuentan el mercado no significa que los productos comercializados constituyan una vía de contagio.
La entidad mantiene acciones de vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de personas con síntomas, toma de muestras, seguimiento médico y control vectorial en las inmediaciones de Merca Panamá y sectores periféricos.
Las autoridades recomiendan a quienes presenten síntomas compatibles con la enfermedad, especialmente si han estado en zonas con transmisión de malaria, acudir a una instalación de salud para recibir evaluación, diagnóstico y tratamiento oportunos, y evitar la automedicación.
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