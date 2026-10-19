Agroferias del IMA este miércoles 21 de octubre: conoce los puntos de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este miércoles 21 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para este miércoles 21 de octubre las agroferias del IMA estarán en las siguientes ubicaciones:
-Colón: Parque Central de Achiote en el distrito de Colón.
-Panamá Oeste: Casa Cultural de Mendoza en el distrito de La Chorrera.
-Chiriquí: Cancha comunal de Aguacatal en San Pablo Viejo en el distrito de David.
-Panamá: Entrada de Santa María (antiguo corredor, Calle La Primavera) en Belisario Frías en el distrito de San Miguelito.
-Darién: Junta Comunal de La Cantera en el distrito de Santa Fe.
-Panamá Este: Cancha de Las Margaritas (sector 4) en el distrito de Chepo.
-Herrera: Casa Comunal de Cerro Largo en el distrito de Ocú.
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