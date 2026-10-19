Minsa mantiene vigilancia en 54 albergues tras el terremoto y reporta 2,826 atenciones

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gil , explicó que los equipos regionales continúan desarrollando acciones para prevenir enfermedades y proteger a la población, entre ellas atención médica, suministro de medicamentos, vacunación, saneamiento ambiental, control de vectores y apoyo psicológico.

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene la vigilancia sanitaria en 54 albergues habilitados tras el sismo del pasado 9 de octubre, donde unas 3,800 personas damnificadas reciben seguimiento médico y atención integral. La institución informó que ha brindado 2,826 atenciones de salud y aplicado 247 vacunas en las áreas afectadas.

Minsa reporta 200 casos de enfermedades gastrointestinales entre damnificados por el terremoto

El Minsa identificó 200 casos de enfermedades gastrointestinales entre la población afectada por el terremoto en Panamá. Sin embargo, la entidad informó que estos padecimientos han disminuido tras las intervenciones realizadas por los equipos sanitarios.

Como parte de las medidas preventivas, el personal de salud inspecciona los albergues, verifica las condiciones sanitarias y brinda orientación sobre el consumo de agua potable y la manipulación adecuada de los alimentos.

El Minsa también recomienda mantener tapados los tanques de almacenamiento, hervir el agua cuando no se tenga certeza de su potabilidad y conservar las donaciones de alimentos en lugares limpios y secos para evitar su contaminación.

En cuanto a las atenciones médicas, la institución reportó un total de 2,826 servicios brindados en las zonas afectadas. Veraguas encabeza la lista con 1,247 atenciones, seguida de Herrera, con 1,144. También se registraron casos en la comarca Ngäbe-Buglé, Colón, Coclé y Chiriquí.

Los equipos sanitarios continúan desplegados en las áreas afectadas de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, con especial atención a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes encamados. El objetivo es garantizar la atención médica y prevenir nuevos riesgos para la salud de las comunidades damnificadas.