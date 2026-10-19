Manuel Turizo encabezará el espectáculo de medio tiempo de la NFL en Madrid

El cantante colombiano Manuel Turizo encabezará el espectáculo de medio tiempo del NFL Madrid Game 2026, una cita que combinará el fútbol americano con la música latina en uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de España.
El evento se celebrará el próximo 8 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, durante el encuentro entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, correspondiente a la temporada regular de la National Football League (NFL).
Turizo expresó su entusiasmo por participar en el espectáculo y formar parte de esta jornada deportiva y musical. “Para mí es un placer ser parte del show de medio tiempo de la NFL en Madrid. Vamos a pasar un buen rato con muchas sorpresas para los fans del fútbol americano. ¡A romperla!”, manifestó el artista.
La presentación de Turizo se suma a la apuesta de la NFL por ampliar su presencia internacional y acercarse a nuevas audiencias mediante partidos fuera de Estados Unidos.
El espectáculo de medio tiempo busca integrar la experiencia deportiva con una presentación musical ante los aficionados que asistirán al encuentro en Madrid.
Para el artista colombiano, esta participación también servirá como antesala de su próxima gira, que ha descrito como la más histórica de su carrera.
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