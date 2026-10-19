Flick advierte al PSG antes de la Champions: ‘Es el momento de demostrar nuestro nivel’

El FC Barcelona tendrá una ardua prueba ante el PSG en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Muchos adelantan este partido como una final anticipada, pero lo cierto es que tiene varios condimentos agregados este compromiso.

Este partido, que se jugará en el Parque de los Príncipes, será en encuentro emotivo para Ferran Torres, jugador que recién salió de las filas del club español para recalar en el bicampeón de Europa, así como también para Luis Enrique y Ousmane Dembélé, quienes también tienen un pasado vistiendo de blaugrana.

Más allá de que el Barcelona es uno de los pocos equipos aún en Europa invictos en esta nueva campaña, el PSG amenaza con ser un dolor de cabeza para la defensa rival, tomando aún más en cuenta las bajas significativas que tiene Hansi Flick en esta zona del equipo.

Ya es un hecho que no podrá contar con Jules Koundé, así como tampoco con Eric García, quien este último estará de baja casi un mes por problemas físicos. Entre algodones está Gerard Martín y es duda para el partido contra los parisinos. Medios que estuvieron presente en la última práctica del equipo español visualizaron que el lateral izquierdo reconvertido en central se entrenó con normalidad, pero igualmente la decisión final se verá reflejada este 20 de octubre en el campo.

Previo al partido en Francia, Flick atendió la habitual conferencia de prensa, señalando que el partido ante el PSG será una prueba más que exigente y servirá como termómetro para conocer realmente en que nivel está su equipo. A su vez, confirmó que Raphinha saldrá de inicio ante los parisinos. Sumado a ello, con El Clásico a la vista (domingo 25 de octubre), Flick está consiente de que el equipo será puesto a prueba físicamente para estos dos compromisos.