Flick advierte al PSG antes de la Champions: ‘Es el momento de demostrar nuestro nivel’

El FC Barcelona tendrá una ardua prueba ante el PSG en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Muchos adelantan este partido como una final anticipada, pero lo cierto es que tiene varios condimentos agregados este compromiso.
Este partido, que se jugará en el Parque de los Príncipes, será en encuentro emotivo para Ferran Torres, jugador que recién salió de las filas del club español para recalar en el bicampeón de Europa, así como también para Luis Enrique y Ousmane Dembélé, quienes también tienen un pasado vistiendo de blaugrana.
Más allá de que el Barcelona es uno de los pocos equipos aún en Europa invictos en esta nueva campaña, el PSG amenaza con ser un dolor de cabeza para la defensa rival, tomando aún más en cuenta las bajas significativas que tiene Hansi Flick en esta zona del equipo.
Ya es un hecho que no podrá contar con Jules Koundé, así como tampoco con Eric García, quien este último estará de baja casi un mes por problemas físicos.
Entre algodones está Gerard Martín y es duda para el partido contra los parisinos. Medios que estuvieron presente en la última práctica del equipo español visualizaron que el lateral izquierdo reconvertido en central se entrenó con normalidad, pero igualmente la decisión final se verá reflejada este 20 de octubre en el campo.
Previo al partido en Francia, Flick atendió la habitual conferencia de prensa, señalando que el partido ante el PSG será una prueba más que exigente y servirá como termómetro para conocer realmente en que nivel está su equipo. A su vez, confirmó que Raphinha saldrá de inicio ante los parisinos.
Sumado a ello, con El Clásico a la vista (domingo 25 de octubre), Flick está consiente de que el equipo será puesto a prueba físicamente para estos dos compromisos.
Trabajo de Luis Enrique en el PSG
“Ha ganado dos Champions seguidas, su equipo ha jugado un fútbol fantástico. Es un entrenador excelente, de los mejores. Me gusta la dinámica, intensidad de su equipo, cómo arriesgan, juegan, sin dudas, son un equipo muy flexible. Ha hecho un trabajo muy bueno”.
Una anticipada final
“Es una prueba. Jugamos contra uno de los mejores equipos, si no el mejor. Será una oportunidad para demostrar nuestro nivel, hasta dónde podemos llegar. Después de este partido sabremos muchas cosas”.
Posible presencia de Gerard Martín
“Tenemos opciones, estoy seguro que todo irá bien, toco madera. Igual no es el mejor momento, pero lo hemos de aceptar y esperamos que Koundé pueda ser una opción el fin de semana”.
Remontada del PSG en el Montjüic
“La temporada pasada fue difícil. Este año, desde el inicio, hemos jugado con el estilo que queremos. Es un equipo con confianza, control de pelota. Es totalmente diferente. Veremos mañana qué pasa. Estamos listos. Mis jugadores están contentos de medirse mañana al PSG, un equipo fantástico con un entrenador excelente. Será una gran oportunidad de demostrar lo bueno que somos”.
Llegar a 100 victorias con el Barcelona
“Para mí, cuando empezamos aquí ya dijimos que estábamos preparados. Fue un viaje grande, importante. Aprecio también el respeto y el amor que sentimos de los culés, es increíble. Cuando ganas todo el mundo está contento, es así, y creo que el equipo lo está haciendo muy bien. Me siento muy orgulloso. Es increíble. Vinieron de un largo mundial, la gente pensó que igual no iban a esta al cien por cien y no. Es sorprendente ver cómo entrenan y la atmósfera que se respira”.
Valla en cero
“Siempre es un riesgo jugar con la línea avanzada como la que tenemos nosotros. Pero hay que ver cómo luchamos y apretamos cuando perdemos la posesión. Solo hemos tenido una portería a cero pero hemos marcado muchos goles”.
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