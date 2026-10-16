FC Barcelona: Hansi Flick confirma las altas de Raphinha y de Jong para medirse al Betis

El FC Barcelona, superada la prueba del Galatasaray en la UEFA Champions League, se enfrentarán este sábado 17 de octubre al Real Betis por LaLiga en lo que será un arduo examen por mantenerse como líderes del torneo.

Previo al enfrentamiento contra los béticos, Hansi Flick, técnico del equipo, confirmó los regresos de Raphinha y de Frenkie de Jong tras superar sus respectivas lesiones. El brasileño sufrió molestias con la selección de Brasil en el último parón de selecciones, mientras que el neerlandés, tras el Mundial 2026, también sufrió dolencias que lo han privado de ver sus primeros minutos esta temporada.

Regreso de Raphinha y Frenkie de Jong

“Si le preguntas a él estaría para salir de inicio, pero tengo que llevarlo paso a paso. Ayer entrenó con el grupo, lo hizo bien pero tenemos muchos partidos por disputar. Habrá que gestionar. Las buenas noticias es que estará disponible y también De Jong”.

Peso de Frenkie de Jong en el equipo

“Todo el mundo sabe que Frenkie es un jugador top, estoy encantado de tenerlo de vuelta y a buen nivel. Viene de lesión. Veremos. Todo va bien. Nos da calidad. Está bien y listo para disponer mañana de minutos”.

Dosificación de Lamine Yamal

“No es una pregunta fácil porque es un jugador muy especial. Lo más importante es que disfrute de jugar al fútbol y ahora lo está haciendo. Pero también sé que hay que gestionar sus minutos”.

PSG y Real Madrid como próximos rivales

“No me condiciona. Lo más importante es el partido de mañana. Jugamos contra el Betis y sabemos que tienen mucha confianza. Han ganado todos los partidos en casa, incluyendo los de Champions. Tienen muy buena posición en liga y Champions. Jugamos contra un equipo con futbolistas fantástico en la delantera, en el uno contra el uno, en el último tercio. Tendremos que defender muy bien mañana. Creo que es uno de los mejores equipos que hay ahora mismo, han mejorado muchísimo. Pellegrini ha hecho un trabajo fantástico”.

Gabriel Jesús o Dani Olmo como delanteros

“Tenemos que buscar soluciones. Es esta la solución que aplicamos. Dani es un jugador excepcional, como persona también. Es fantástico y esa es una combinación muy buena, de habilidad, destreza y carácter. Estoy encantando con lo que veo de Dani. Siempre da el cien por cien. Este último medio año ha mejorado muchísimo. Está en plena forma. Ya sabemos que es un jugador excepcional, fantástico y que nos puede aportar mucho. Está muy bien tenerlo de delantero centro. No fue un partido fácil contra el Galatasaray pero demostró su nivel”.

Pocos minutos para Gavi

“No pudo ir con la selección en este parón y estaba triste y un poco decepcionado, pero lo que yo he visto ha sido muy bueno en este parón. Es muy profesional y quiere mejorar cada día. En cuanto a intensidad, foco y atención está a un nivel enorme. Es el corazón de este equipo, como ya dije, porque lo da todo por el club y el equipo. Le necesitamos con este carácter. Es un jugador top cuando está a su mejor nivel y creo que está cerca de llegar a ese cien por cien”.

Calendario saturado

“Hemos tenido esta situación cada temporada. Sé que en algunos países puede ser diferente pero aquí es como es. Se han producido varias situaciones durante las últimas dos temporadas, recuerdo cuando tuvimos que volver en bus a Barcelona de Valencia porque se nos anuló el vuelo y luego tuvimos un partido, dos días después. Siempre le digo a mis jugadores que no hay excusas. La calidad de todos es increíble y todo el mundo está centrado y eso es lo que todos queremos ver y jugar. Tenemos potencial de mejora. Hay que aceptar la situación”.