Enfermedades gastrointestinales representan el 10% de urgencias: Minsa

Las enfermedades gastrointestinales representan entre el 5% y el 10% de las atenciones en los servicios de urgencias del país, informó el Ministerio de Salud (Minsa).
Según Vicente Oliver Paredes, coordinador nacional de Emergencias del Minsa, los principales síntomas incluyen vómitos, diarrea y dolor abdominal, y pueden ser provocados por bacterias, virus, hongos o parásitos.
Ante esta situación, el Minsa explicó que el cuerpo cuenta con diferentes mecanismos para impedir que estos agentes provoquen una infección. La saliva y los ácidos del estómago forman parte de esas defensas naturales.
No obstante, cuando los microorganismos logran superar estas barreras, pueden desarrollarse infecciones que afectan el sistema gastrointestinal.
Frente a estos casos, el Minsa recomienda mantener una adecuada hidratación para reponer los líquidos y electrolitos perdidos. Además del agua, pueden utilizarse sales de hidratación oral, siguiendo las indicaciones del personal de salud.
Las autoridades también aconsejan lavarse las manos antes de preparar o consumir alimentos y después de ir al baño, así como conservar correctamente los alimentos.
El Minsa advierte sobre la automedicación, especialmente en niños, y recomienda acudir a una instalación de salud si los síntomas persisten o afectan el estado general del paciente.
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