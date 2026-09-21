Enfermedades gastrointestinales representan el 10% de urgencias: Minsa

Las enfermedades gastrointestinales representan entre el 5% y el 10% de las atenciones en los servicios de urgencias del país, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Según Vicente Oliver Paredes, coordinador nacional de Emergencias del Minsa, los principales síntomas incluyen vómitos, diarrea y dolor abdominal, y pueden ser provocados por bacterias, virus, hongos o parásitos.

Ante esta situación, el Minsa explicó que el cuerpo cuenta con diferentes mecanismos para impedir que estos agentes provoquen una infección. La saliva y los ácidos del estómago forman parte de esas defensas naturales.

No obstante, cuando los microorganismos logran superar estas barreras, pueden desarrollarse infecciones que afectan el sistema gastrointestinal.