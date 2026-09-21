Desfiles Patrios 2026: Alcaldía de Panamá da detalles para solicitar permiso de venta

La Alcaldía de Panamá anunció la convocatoria para los vendedores interesados en participar durante los desfiles patrios de 2026, mediante un proceso de registro para un sorteo de permisos.

El registro se realizará este lunes 21 y martes 22 de septiembre, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en la Subdirección de Microempresarios, ubicada en el edificio Plaza Las Américas, tercer piso, en Calidonia.

Requisitos

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: