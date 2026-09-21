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Información útil

Desfiles Patrios 2026: Alcaldía de Panamá da detalles para solicitar permiso de venta

La Alcaldía de Panamá abre convocatoria para vendedores durante los desfiles patrios 2026
La Alcaldía de Panamá abre convocatoria para vendedores durante los desfiles patrios 2026 Alcaldía de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/09/2026 14:54
Vendedores de alimentos, mercancía seca y ambulantes podrán registrarse para participar en el sorteo de permisos para los desfiles patrios.

La Alcaldía de Panamá anunció la convocatoria para los vendedores interesados en participar durante los desfiles patrios de 2026, mediante un proceso de registro para un sorteo de permisos.

El registro se realizará este lunes 21 y martes 22 de septiembre, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en la Subdirección de Microempresarios, ubicada en el edificio Plaza Las Américas, tercer piso, en Calidonia.

Requisitos

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Estar registrados como contribuyentes.
Estar paz y salvo.
Presentar carné blanco y verde vigentes.
Ser mayor de edad.Ser panameño.
Categorías disponibles

La convocatoria contempla tres categorías:

Comestibles: incluye gogones, parrillas, plantas eléctricas y tanques de gas, además de alimentos que no requieran calentarse o cocinarse en el sitio, como snacks, agua embotellada y postres.

Mercancía seca: artículos no comestibles, entre ellos juguetes, paraguas, abanicos y bancos.

Ambulantes: vendedores de paletas, raspados y helados, además de la venta ambulante de artículos como bancos y paraguas.

La Alcaldía de Panamá indicó que el permiso será válido únicamente para una persona.

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