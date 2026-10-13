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Información útil

Agroferias del IMA este 14 de octubre: conoce los puntos de venta

El IMA anuncia agroferias con productos a precios accesibles este miércoles 14 de octubre.
El IMA anuncia agroferias con productos a precios accesibles este miércoles 14 de octubre. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/10/2026 13:38
El IMA llevará sus agroferias a distintos sectores del país este miércoles 14 de octubre, con ventas desde las 8:00 a.m. y requisitos para los compradores.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este miércoles 14 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del miércoles 14 de octubre a nivel nacional

Para este miércoles 14 de octubre las agroferias del IMA estarán en las siguientes ubicaciones:

-Colón: Policentro deportivo de Cativá en el distrito de Colón.

-Panamá Oeste: Cancha de La Hermita en el distrito de San Carlos.

-Herrera: Junta Comunal de El Rincón en el distrito de Santa María.

-Chiriquí: Cancha comunal de La Estrella en el distrito de Bugaba.

-Panamá Este: Isla Chepillo en el distrito de Chepo.

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