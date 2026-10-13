Ciberataque contra sistemas de refrigeración de supermercados en Francia provoca pérdidas millonarias

Un ciber-ataque contra los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados en Francia provocó importantes pérdidas económicas y el deterioro de productos frescos y congelados, luego de que piratas informáticos manipularan de forma remota los controles de temperatura de los equipos.

El ataque se produjo durante la noche del domingo 11 al lunes 12 de octubre y afectó a varias cadenas de distribución alimentaria del país.

Según informaciones de Reuters y AFP, los sistemas fueron manipulados para activar los ciclos de descongelación y elevar la temperatura de las neveras y congeladores hasta aproximadamente 50 grados Celsius.

Entre las empresas afectadas figuran Intermarché, Coopérative U, Carrefour y Monoprix.

También se reportaron incidentes en establecimientos de E.Leclerc.

La magnitud de los daños varió entre las cadenas, aunque numerosos supermercados tuvieron que retirar alimentos refrigerados y congelados para evitar riesgos sanitarios.

El impacto económico del ataque podría alcanzar decenas de millones de euros en todo el sector.

Thierry Cotillard, presidente del grupo Les Mousquetaires, propietario de Intermarché y Netto, advirtió sobre la magnitud de las pérdidas en declaraciones, según Reuters.

La empresa informó que alrededor de 150 establecimientos de su red habían sufrido afectaciones, mientras que otros reportes situaron el número de tiendas perjudicadas entre 150 y 200. Por su parte, Coopérative U comunicó problemas en cerca de un centenar de establecimientos.

Carrefour también confirmó que varios de sus supermercados resultaron afectados.

Reuters informó que aproximadamente 80 tiendas de la cadena sufrieron el incidente, mientras que Monoprix reportó afectaciones en una parte de sus establecimientos franceses.

Como consecuencia, los comercios tuvieron que desechar productos perecederos, entre ellos carnes, pescados, lácteos y alimentos congelados. Además, las autoridades investigan reportes de incendios relacionados con el incidente.

Las primeras informaciones apuntan a una posible vulnerabilidad en los sistemas de control de refrigeración suministrados por la empresa danesa Danfoss. Estos equipos permiten supervisar y regular a distancia la temperatura de las cámaras frigoríficas y los expositores de los supermercados.

Algunos de los sistemas afectados utilizaban versiones de software desactualizadas.

La compañía Danfoss manifestó que tenía conocimiento de incidentes en Francia que involucraban determinados sistemas de gestión de refrigeración y recordó la importancia de mantener los equipos actualizados.

La Fiscalía de París confirmó la apertura de una investigación por el ciberataque a los sistemas de refrigeración de varias grandes cadenas de distribución.

Las pesquisas buscan identificar a los responsables y determinar las consecuencias materiales, incluidas las pérdidas de alimentos y los incendios reportados.