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IFARHU amplía plazo para recibir boletines escolares: conoce quiénes deben entregarlos

El IFARHU extiende plazo para entregar boletines hasta el 23 de octubre
El IFARHU extiende plazo para entregar boletines hasta el 23 de octubre Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/10/2026 14:55
El IFARHU anunció una prórroga para la entrega de boletines escolares y recordó qué beneficiarios deben cumplir con este requisito.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció la extensión hasta el próximo viernes 23 de octubre del plazo para la recepción de los boletines de calificaciones correspondientes al segundo trimestre de 2026, a nivel nacional.

La medida está dirigida exclusivamente a los beneficiarios de los programas de Becas Vigentes y nuevas, Asistencias y apoyos económicos para Discapacidad, quienes deberán presentar el documento dentro del nuevo periodo establecido por la institución.

En tanto, el IFARHU aclaró que los estudiantes que reciben el beneficio del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) están exentos de entregar este requisito.

La recepción de los boletines se realizará en todas las sedes provinciales, regionales y comarcales del IFARHU, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

La institución exhortó a los beneficiarios de los programas correspondientes a cumplir con la entrega dentro del plazo establecido, con el objetivo de mantener el beneficio y evitar inconvenientes en el proceso.

Los estudiantes y acudientes deben tomar en cuenta la nueva fecha límite y verificar si forman parte de los programas que requieren la presentación de los boletines del segundo trimestre de 2026.

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