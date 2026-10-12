El pleno de la Asamblea se traslada al Parlatino; reformas ‘en veremos’

El pleno de la Asamblea Nacional sesionará hoy en la sede del Parlamento Latinoamericano y el Caribe (Parlatino), como parte de las medidas que se han adoptado a raíz del terremoto y las constantes réplicas.

La sesión de ayer fue suspendida y este escenario ocurre cuando solo faltan 11 sesiones del pleno y, de por medio, están el segundo y tercer debate de las reformas electorales y la aprobación del Presupuesto del Estado.

“La Asamblea Nacional reanudará este martes 13 de octubre las sesiones ordinarias del Pleno en las instalaciones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, debido a las condiciones actuales de la infraestructura de los edificios que conforman el Órgano Legislativo”, informó la institución en un comunicado.

Explicó que las condiciones del edificio requieren atención para procurar el adecuado desarrollo de las actividades legislativas.

La junta directiva suspendió la sesión del pleno de este lunes como consecuencia del terremoto ocurrido el pasado viernes y las constantes réplicas que se han registrado durante estos días, incluyendo ayer. Esta realidad se da en medio del debate de los diputados sobre las reformas electorales y el Presupuesto del Estado para la vigencia fiscal de 2027.

A pesar de que hay diputados que consideran que la agenda del pleno debe desarrollarse de manera normal, otros estiman que será una semana bastante irregular.

El diputado oficialista Luis Eduardo Camacho consideró que debates como el de las reformas electorales deberían ponerse en la agenda, pero señaló que hoy muchas cosas se deben definir.

El diputado José Luis Varela, jefe de la bancada del Partido Panameñista, estimó que el debate de las reformas electorales difícilmente se abordará esta semana. En su caso, dijo que no tiene planes de asistir al pleno hasta tanto la situación en su provincia de Herrera se normalice.

Dijo que está recorriendo las comunidades afectadas y que, por esta semana, no tiene pensado acudir al pleno.

El diputado de la coalición Vamos, Luis Duke, consideró que sería un error de la Asamblea Nacional someter a discusión las reformas electorales bajo estas circunstancias.

Muchos diputados, agregó, del interior del país estarán atendiendo las comunidades y lo más probable es que terminen habilitando a sus suplentes durante estos días.

Informó que la Comisión de Presupuesto tenía previsto realizar una reunión informal este lunes para tratar el proyecto de ley del Presupuesto del Estado, pero no se realizó. Dijo que posiblemente hoy sostendrá esa reunión.

La Comisión de Presupuesto debe realizar su informe de las vistas presupuestarias y enviarlo al Ministerio de Economía y Finanzas, con las recomendaciones para el ajuste del presupuesto.

El Presupuesto del Estado debe ser aprobado en los tres respectivos debates de la Asamblea Nacional.

El pleno de la Asamblea tiene, además, en la agenda unos 170 proyectos de ley para su segundo y tercer debate. Entre estos están las reformas al sistema eléctrico, la eliminación del Banco Hipotecario Nacional y del Ministerio de la Mujer.

Las sesiones ordinarias concluyen el próximo sábado 31 de octubre, pero el pleno solo sesionará hasta el jueves 29, salvo que se habiliten los dos últimos días del mes.

Los proyectos que no sean aprobados en tercer debate quedan para enero del próximo año, cuando se inician las sesiones ordinarias. Sin embargo, para aprobar el Presupuesto del Estado de 2027 antes de que termine el año, el Ejecutivo tendrá que convocar a la Asamblea a sesiones extraordinarias en caso de que durante lo que resta de octubre no se apruebe el proyecto de ley.