La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la tarde de este 28 de noviembre la llegada de 42 medicamentos adicionales entre el 27 de noviembre y el 10 de diciembre de 2026, como parte de su programación de abastecimiento, que contempla una inversión estimada de $7.4 millones.

Entre los medicamentos que ingresarán al inventario figura un lote de 2,414,400 tabletas de irbesartán de 300 miligramos, cuya recepción está programada para el lunes 30 de noviembre.

De acuerdo con la institución, una vez recibido el medicamento comenzará su distribución hacia las unidades ejecutoras y estará disponible en la red de farmacias de la CSS a partir del miércoles 2 de diciembre.

El irbesartán se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial y forma parte de los medicamentos cuya disponibilidad es objeto de seguimiento por parte de la institución.

CSS reporta existencia del 95% de sus medicamentos

Según el balance de abastecimiento al 27 de noviembre, la CSS mantiene existencias de 530 de los 560 medicamentos que forman parte de su inventario, lo que representa cerca del 95%.

Estos productos se encuentran distribuidos entre las instalaciones de salud y los centros de almacenamiento ubicados en Panamá, Divisa y Chiriquí.

La Dirección Nacional de Logística también reportó disponibilidad de los 36 medicamentos incluidos en la lista de seguimiento prioritario denominada Faro.

La institución detalló que entre el 15 y el 27 de noviembre recibió 97 medicamentos distintos, por un valor de $5.7 millones, que ya están disponibles en las farmacias de la red institucional.

Compras de medicamentos por $37.4 millones

La programación de abastecimiento contempla otros 104 medicamentos solicitados a proveedores, con un valor estimado de $15.2 millones, mientras que 50 productos adicionales se encuentran en proceso de compra, por $14.8 millones.

En conjunto, la CSS proyecta recibir medicamentos por aproximadamente $37.4 millones hasta el 30 de diciembre.

La entidad recomendó a los asegurados consultar la plataforma Mi Farma Digital antes de acudir a una instalación de salud, para verificar si el medicamento que necesitan está disponible en la farmacia correspondiente.