Panamá y el mundo tuvieron una jornada marcada por decisiones institucionales, anuncios y acontecimientos de interés este sábado 28 de noviembre, fecha en la que el país conmemora los 205 años de la independencia de Panamá de España.

Caja de Ahorros: seis sucursales y un autobanco dejarán de operar desde el próximo 1 de diciembre, debido a una reorganización de su red de atención.

Mina de Donoso: el presidente José Raúl Mulino defendió las consultas públicas sobre el futuro de la actividad minera y aseguró que su administración tomará una decisión sobre este tema prioritario para el país.

Playa Veracruz: la Alcaldía de Arraiján declaró esta zona, también conocida como playa Venao, como área de interés público, turístico, económico y social, con protección especial para la comunidad.

Sorteo Extraordinario: la Lotería Nacional confirmó que se realizará el domingo 20 de diciembre, fecha en la que Panamá conmemora a las víctimas de la invasión de 1989.

Francesca Albanese: la relatora especial de la ONU sobre los Territorios Palestinos salió de Costa Rica con destino a México, después de que las autoridades migratorias acataran una decisión judicial.