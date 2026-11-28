El presidente José Raúl Mulino defendió la mañana de este sábado 28 de noviembre en Boquete el proceso de consultas públicas sobre el futuro de la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón.

Mulino aseguró que su administración no eludirá la responsabilidad de tomar una decisión sobre este tema, al que calificó como uno de los asuntos prioritarios del país.

Durante los actos de conmemoración de los 205 años de independencia de Panamá de España, celebrados este sábado 28 de noviembre en Boquete, provincia de Chiriquí, Mulino sostuvo que espera recibir propuestas sensatas de distintos sectores mediante las consultas públicas, para enriquecer las conversaciones que el equipo gubernamental mantiene con la empresa minera.

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Las declaraciones de Mulino se producen el mismo día que La Estrella de Panamá planteó que el diálogo neutro para decidir el futuro de la mina podría ser un lobby para buscar su reapertura.

Este debate se originó por la contratación gubernamental de la empresa australiana Spektrum como garante de la participación ciudadana respecto a la mina.

Una comisión interinstitucional fue la encargada de presentar a Spektrum y sería la “primera garante” de que se cumplan con el Acuerdo de Escazú, adoptado por Panamá.

La Estrella de Panamá publicó este 28 de noviembre que Spektrum, fundada por Katherine Teh, tiene más de 30 años de experiencia en procesos de participación y diálogo comunitario.

Además reveló que fue contratada a través del bufete estadounidense Hughes Hubbard & Reed LLP, con quien Panamá también tiene contratos.