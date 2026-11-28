Un ciudadano de nacionalidad colombiana, requerido por las autoridades internacionales por delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, fue detectado por el Servicio Nacional de Migración (SNM) durante los controles de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El extranjero mantenía una alerta roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) por delitos de conspiración vinculados al tráfico ilícito de drogas, según el SNM.

El ciudadano llegó a Panamá procedente de Punta Cana, República Dominicana, y tenía previsto continuar su viaje hacia Medellín, Colombia.

Durante la verificación de sus datos personales en los sistemas migratorios, los inspectores identificaron el requerimiento internacional vigente, por lo que le impidieron continuar con su itinerario.

Posteriormente, el colombiano fue puesto a disposición de las autoridades de Interpol para iniciar los procedimientos legales correspondientes.

El SNM recordó que los sistemas de verificación en los puestos de control del país operan de manera permanente y en coordinación con organismos internacionales.